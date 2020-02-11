660 Beygir Gücündeki, Tümüyle Karbon Fiber Kaplı Ford GT

Chicago Otomobil Fuarı'nda sergilenen Ford GT, fuarın gözdesi oldu. Tüm kaportası karbon fiber malzemeden üretilen bu özel sürüm GT, hem tasarımı hem de performansıyla göz dolduruyor. Ford mühendisleri, aracın gücünü de artırarak 660 beygirlik bu özel GT'yi ortaya çıkarmışlar.

Otomobil tutkunlarının uzunca bir süredir bekledikleri Chicago Otomobil Fuarı, kapılarını birkaç gün önce ziyaretçilere açtı. 8 Şubat'ta başlayıp 17 Şubat'a kadar devam edecek olan fuar kapsamında daha çok, şirketlerin özel üretim araçları sergileniyor. Fuarda sergilenen araçlardan birisiyse Ford'un süper otomobil modellerinden olan "GT".

Ford GT bir süper araç olduğu için otomobil fuarlarında yer alması fazlasıyla normal. Ancak Chicago Otomobil Fuarı'nda sergilenen Ford GT'nin benzersiz bir özelliği var. Öyle ki sizlerle az sonra paylaşacağımız araç, normal bir Ford GT'ye oranla neredeyse 3 kat daha uzun sürede üretiliyor. Bunun nedeniyse aracın baştan sona karbon fiber gövdeye sahip oluşu.

Chicago'nun gözdesi haline gelen Ford GT

Bu süper otomobil, "Ford GT Liquid Carbon" olarak isimlendirilmiş. Ford mühendisleri, aracın tümünü karbon fiberle kaplamak için fazladan 3 hafta uğraşmışlar. Çalışmalar sırasında karbon fiber malzemelerin lifli yapısını bozmak istemeyen Ford mühendisleri, böylelikle aracın şeklini daha da ilgi çekici bir hale getirmişler. Ayrıca karbon fiber kaportanın üzerine de şık bir cila uygulayan mühendisler, GT Liquid Carbon'a mükemmel bir parlaklık kazandırmışlar.

Karbon fiber malzemeler, fazlasıyla hafif yapılarıyla dikkat çekerler ve genellikle yarış otomobillerinde kullanılırlar. Dolayısıyla bu GT'nin orijinaline göre daha dayanıksız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu doğru bir düşünce değil. Çünkü mühendisler, kaportaya uyguladıkları işlemlerle aracın normal bir GT kadar güçlü olmasını sağlamışlar.

Tamamen karbon fiberle kaplanmış olan bu aracın dikkat çeken bir diğer yönü, klasik bir Ford GT'de yer alan tüm detayları içeriyor oluşu. Karbon fiberin işlenmesi çok da kolay bir işlem değil ancak Ford'un bu konuda uzmanlaşmış bir ekibi bulunuyor. Bu ekip, Ford GT Liquid Carbon'un en ince detaylara bile sahip olabilmesi için karbon fiber malzemeleri tek tek ve ellerinde üretmişler.

Ford GT Liquid Carbon, sadece tasarımıyla değil, performansıyla da göz dolduruyor. Ford mühendisleri, bu özel GT'nin süspansiyonlarını değiştirmiş, aracı soğuk tutabilmek için aerodinamiği güncellemiş, torku yükseltmiş ve 3.5 litrelik ikiz turbo V6 motor kullanmışlar. Bu motor, araca 13 beygir gücü daha katmış ve toplam beygir gücünü 660'a ulaştırmış.