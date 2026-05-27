İsveç’te Gündem Olan Kaza Sonrası Karsan’dan Resmi Açıklama Geldi

İsveç’te hizmete başlayan Karsan Autonomous e-ATAK’ın karıştığı kaza dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, olayın otonom sürüş sisteminden değil, tramvayın yeterli takip mesafesini koruyamamasından kaynaklandığı belirtildi.

Karsan’ın İsveç’in Göteborg kentinde yolcu taşımaya başlayan sürücüsüz elektrikli otobüsü Autonomous e-ATAK, hizmete başladıktan kısa süre sonra bir trafik kazasına karıştı. Olayın ardından özellikle uluslararası medyada yer alan haberler dikkat çekerken, şirketten kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik resmi bir açıklama geldi.

Şirket, ilk teknik incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede kazanın otonom sürüş altyapısıyla bağlantılı olmadığını vurguladı. Açıklamaya göre araç normal operasyonunu sürdürürken arkadan gelen tramvay yeterli güvenlik mesafesini koruyamadı ve temas meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Karsan: Otonom sistem görevini doğru şekilde yerine getirdi

Karsan tarafından paylaşılan açıklamada, Autonomous e-ATAK’ın trafik ortamındaki engelleri algılayarak güvenlik protokolleri doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. İlk değerlendirmeler, aracın otonom sürüş sisteminin süreç boyunca tasarlandığı şekilde çalıştığını ortaya koydu.

Şirket ayrıca yaşanan olayın bir yazılım hatası ya da sürücüsüz sürüş teknolojisindeki bir problemden kaynaklandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etti. Yetkililer, kazanın şehir içi trafik akışında meydana gelen sıradan bir trafik olayı niteliğinde olduğunu belirtiyor.

