Karşınızda Hem Havada Hem de Suda Gidebilen Drone: Naviator

Drone'lar tarafından çekilen videoların dinamik görüntüsü insanların ilgisini çekiyor. Doğaya farklı bir gözle bakmamızı sağlayan bu cihazlar bir süre öncesine kadar yalnızca hava ortamında kullanılabiliyordu. ABD'de geliştirilen Naviator isimli drone, doğadaki sınırları kaldırarak hem havada hem de suda kullanılabiliyor.

Teknolojinin son harikalarından biri olan drone'lar, son dönemde pazar payını büyük oranda arttırmış durumda. Haliyle bu alanda yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri de aynı hızla artıyor. Hala gelişime açık olan drone'lar artık sadece havada değil suda da kullanılabiliyor.

Video çekimleri dışında yangın söndürme faaliyetleri, çiftçilik faaliyetleri, inşaat sahasında ürün taşınması gibi birçok çalışma alanı olan drone'ların pazar payının, Goldman Sachs Research'e göre 2016 ile 2020 arasında 100 milyar $'ı aşması bekleniyor. Drone endüstrisinde çalışma alanlarını genişletecek ve pazar payına büyük katkı sağlayacak suda ve havada gidebilen drone, ABD'de Rutgers Üniversitesi'nde bir teknoloji ekibi tarafından geliştirildi.

Üniversite öğrencilerinden oluşan ekip tarafından geliştirilen drone'a Naviator ismi verildi. Hem su altında hem de havada kullanılabilen drone'un sudan havaya ve havadan suya geçişleri oldukça stabil çalışıyor. Daha önce üretilen su altı drone'larından farkı da bu sınır geçişleri performansının etkileyici düzeyde iyi olması. Drone'un geçiş performansını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Askeri alanda da kendine birçok uygulama alanı bulabilecek bu drone'u üreten ekibin koordinasyonunu Prof. Francisco Javier Diez üstlendi. Diez, verdiği bir röportajda Naviator'ın gemilerde kullanılabileceğini, hem su altı hem de su üstü görevlerde etkin olarak kullanılabileceğini söyledi. Diez, Naviator ile herhangi bir köprünün yapı denetiminin insansız şekilde yapılabileceğini de söyledi. İnsanların can güvenliğinin olmadığı yerlerde etkin rol alabilecek drone, birçok iş kazasının da engellenmesini sağlayabilir.

Fakat Diez'e göre Naviator'ın bazı dezavantajları da bulunuyor. İki alanda da çalışabilen drone'un, kirli ve bulanık denizlerde iyi performans veremediğini belirten Diez, "Testlerin yapıldığı sular temizdi ve başarılı sonuçlar alındı fakat kirli denizlerde durum farklı olabilir." dedi.

Yapılan ilk tasarımlarda birçok sorun yaşadıklarını belirten Diez, suların durgun olmadığı yerlerde de Naviator'ın çalışması için bazı tasarım iyileştirmeleri yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Önceki tasarımları ve drone'un şimdiki halini karşılaştıran Diez, "Önceki tasarımında yalnızca 4 pervanesi bulunan Naviator, havadan suya geçişlerde sorun yaşıyordu. Artık hem altta hem de üstte dört adet pervanemiz var. Naviator bu sayede hem geçişlerde sorun yaşamıyor hem de suda iyi performans veriyor." dedi.

Diez ve ekibinin bundan sonraki hedefleri, drone'un taşıma kapasitesini arttırarak, Naviator'ın yük taşıma aracı olarak da kullanılabilmesini sağlamak.