ABD'li Apple Çalışanları 'Android Kullanarak' Sendikalaşıyor

Gelen haberlere göre ABD'de bulunan birçok Apple Store çalışanı, yaşanan sıkıntılardan dolayı sendikalaşma yolunda ilerliyor. Planlarını ve kimliklerini gizli tutmak isteyen çalışanların, güvenlikleri için Android sistemli telefonlar kullandıkları da gelen haberler arasında yer alıyor.

Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 270’den fazla noktada bulunan ve 65 binden fazla perakende çalışanı olan Apple, sadık müşterileri ve çalışanları ile tanınıyor. Ancak neredeyse 3 trilyon dolara ulaşan piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinin başında gelen Apple’a dair çıkan son raporlar, şirketin perakende çalışanlarının Apple’ın bu devasa başarısından pek de bir fayda göremediğini gösteriyor.

Görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri genelinde birçok Apple Store çalışanı, ceplerine giren maaş ile ilgili yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle gizlice sendikalaşma yolunda ilerliyor. Ayrıca kimliklerini açıklamayan bu çalışanların, kim oldukları gerçeğinin gizli kaldığından emin olmak adına Android telefonlar kullanıldığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Ödenen ücreti yetersiz bulan Apple Store çalışanları sendikalaşmayı planlıyor

Apple’ın çalışanlarına ödediği saatlik ücretin aynı bölgelerdeki diğer perakendecilerin ödediği ücretle tutarlı olduğu doğru; ancak şöyle bir gerçek var ki söz konusu diğer şirketlerin çoğu Apple kadar kazanmıyor. Şirketin kazandığı paraya kıyasla kendi kazandıkları saatlik ücretin yetersiz olduğunu savunan Apple Store çalışanlarının sendikalaşma kararına, ABD genelinde yükselen enflasyon ve konut fiyatları da etkiliyor.

Washington Post’a konuşan kaynaklara göre Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’na başvuruda bulunacak olan en az iki Apple Store’un çalışanı, ulusal sendikalardan da destek alıyor. Dahası, altı Apple Store’un çalışanlarının da yavaş yavaş sendikalaşma yolunda ilerlediği belirtiliyor. Bunlara ek olarak da Apple’dan gelecek olası bir karşı hamleye karşı önlem olarak şimdilik kimliklerini açıklamayan sendika yanlısı işçilerin, mağaza yöneticileri tarafından gizlice dinlenmekten kaçınmak ve kimliklerinin gizliliğinin korunduğundan emin olmak adına şifreli sohbetler ve hatta Android telefonlar kullandıkları ifade ediliyor.

Perakende çalışanlarının sendikalaşma mücadelesinin, ABD'deki birkaç Starbucks mağazası çalışanının, New York'ta bir mağazada başlayan ve o zamandan beri ülke genelinde yaklaşık 100 mağazaya yayılan son galibiyetlerden ilham aldığının da gelen haberler arasında yer aldığını belirtmeden geçmeyelim.