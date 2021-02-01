Katlanabilir akıllı telefon üreten ancak adı pek duyulmayan Royole şirketinin yeni telefonu TENAA'da ortaya çıktı. Bununla birlikte telefona ait görseller ve bazı teknik özellikler de gün yüzüne çıktı.

Akıllı telefon şirketi denildiğinde birçok kişinin aklına ilk gelen markalar bellidir: Samsung, Apple, Xiaomi, OnePlus vb. ancak bir de daha küçük çaplı, adı daha az duyulan şirketler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Çin merkezli Royole.

Aslında bir esnek ekran ve sensör üreticisi olan Royole, ilk katlanabilir akıllı telefonu çıkaran şirketlerden bir tanesi. Şirketin Royole Flexpai adını verdiği serisine eklenecek olan yeni model de TENAA'da ortaya çıktı. Üstelik sadece özellikleri değil, görselleri de gün yüzüne çıkmış oldu.

İlginç kamera tasarımıyla katlanabilir ekranlı yeni Royole Flexpai

Telefonun arka tarafında kare şekliden bir kamera modülü bulunuyor ve bu modülün içerisinde iki adet kamera yer alıyor. Bu kameranın hizasında ve tam olarak aynı boyutta bir bölme daha yer alıyor. Telefonun arka tarafı tamamen kapatıldığında kamera bu bölmeye giriyor.

Telefonun fotoğraflarına bakıldığında ön tarafında herhangi bir kameranın yer almadığı görülüyor. Ayrıca bir önceki sürüm olan Flexpai 2'nin arka tarafında da 4 kamera bulunuyordu. Dolayısıyla bu modeli Flexpai 2'nin Lite ya da mini sürümü gibi düşünmek çok daha mantıklı görünüyor.

Telefonun donanımsal anlamdaki özelliklerine bakıldığında çok detaylı bilgiler bulunmuyor. Katlanmamış hali 7,2 inçlik bir ekrana sahip olan telefonun 3.360 mAh değerinde bir bataryası bulunuyor. Android tabanlı kullanıcı arayüzüne sahip olan telefonda 5G bağlantı desteği de yer alıyor. Telefonun boyutu ise 147,1 x 138,8 x 7 mm.