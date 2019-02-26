Katlanabilir Telefonlar İçin ÖTV Ödenecek mi?

Beklenen oldu ve Mobil Dünya Kongresi kapsamında katlanabilir telefonlar birbiri ardına duyuruldu. Peki bu telefonlar için ÖTV ödenecek mi?

Samsung, Huawei ve Oppo gibi firmalar birbiri ardına katlanabilir telefonlarını duyurdu ve beklenildiği gibi Mobil Dünya Kongresi'ne bu yeni teknoloji damgasını vurdu. Ancak ürünlerin fiyatları, kısa zamanda trend bir teknoloji olmayacağını da gözler önüne serdi. Telefonlar arasından en ucuzu olan Samsung Galaxy Fold'un 1980 dolardan başlayan fiyatı zaten her şeyi gözler önünde seriyor.

Evet, fiyatlar oldukça fahiş ve şu an için sadece belli bir kesime hitap edeceği bir gerçek. Yine de ülkemizde bu cihazlara ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı bir merak konusu. Nitekim, ülkemizde tabletlere ÖTV uygulanmazken akıllı telefonlara ÖTV uygulanıyor. Hal böyleyken, hem akıllı telefon hem de tablet olan bu cihazlara ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı da koca bir soru işareti.

Kötü haberi şimdiden verelim: Muhtemelen, evet. Ülkemizde telefon görüşmesi yapılabilen ve sim kart takılabilen tablet büyüklüğündeki cihazların tamamı için ÖTV ödeniyor. KPMG Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, konuyla ilgili şunları söylüyor:

''Uçak, gümrük idaresi tarafından benzer bir eşya için verilen bağlayıcı tarife bilgisi kararında, uzunluğu 18.9 cm (yaklaşık 7.5 inç) olan ve GSM üzerinden telefon görüşmesi yapılabilen tablet (8517.12.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda) cep telefonu olarak değerlendiriliyor. Gümrük idaresinin bu kararından yola çıkarsak, tablet ve telefon kullanımı bir arada sunacak yeni teknolojik ürünlerin tablet olarak değil cep telefonu olarak ülkemize ithal edileceği değerlendiriliyor.''