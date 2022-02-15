Bugün edinilen bilgilere göre KDV'de indirimin temel gıda ürünlerinin ardından üç sektörde daha uygulanması planlanıyor. Özel eğitim, sağlık ve konutlarda yapılması planlandığı söylenen indirimlerin detaylarıysa bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve market raflarında uygulanmaya başlanan KDV indirimi hakkında ilerleyen döneme ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. Temel gıda ürünlerinde %8’den %1’e indirilen KDV’nin benzer bir şekilde üç farklı sektörde de indirilmesinin planlandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre KDV düzenlemesi için çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle toplantıları düzenliyor. KDV’de sadeleşmeyle reel sektörün işlerinin kolaylaşacağı, dinamizminin ve rekabet gücünün artacağı bildirildi. KDV düzenlemesinin yeni durağıysa %8 olarak uygulanan özel eğitim ve sağlık hizmeti gibi sektörler ve %18 olarak 150 metrekare üzerindeki kadar olan konutlar olacak.

KDV'de ne kadar indirim olacağı henüz bilinmiyor

Öte yandan söz konusu hizmetlerde ve konutlarda KDV düzenlemesinin nasıl olacağına dair şimdilik bir detay yer almıyor. Özel sağlık ve eğitim hizmetlerinde temel gıda ile aynı düzenleme yapıldığında KDV’nin %1’e indirilmesi beklenebilir. Fakat 150 metrekare üzeri konular için %18 oranında uygulanan KDV’de sadeleşme ile birlikte indirim de olabilir, 150 metrekare altı olan evlere uygulanan %1 KDV oranı için 150 metrekare sınırı da yukarı çekilebilir.

Paylaşılan bilgilere göre gıdada KDV’nin %8’den %1’e indirilmesi, devletin 2022 yılında KDV iadeleri de dahil olmak üzere 30 milyar TL’den feragat ettiğini gösteriyor. Öte yandan temel gıdada yapılan KDV indirimi, Alaattin Aktaş’ın yazısına göre enflasyon karşısında 1 puan bile etkiye sahip olmayacak.