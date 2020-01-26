KELT-9b'in Atmosferindeki Molekülleri Eriten Sıcaklığı

En sıcak gezegen olduğu keşfedilen KELT-9b ötegezegeninin sahip olduğu yüzey sıcaklığının, gezegenin atmosferinde bulunan hidrojen moleküllerini ayrıştıracak seviyede olduğu saptandı. Elde edilen bilgilere göre gezegenin gündüz yaşanan kısmında her gün bu olay yaşanıyor ve gece vakti bu moleküller tekrar birleşiyor.

Evrenin uzak köşelerinde keşfedilen şaşırtıcı cisimlere bir yenisi daha eklendi. NASA tarafından yeni yürütülen bir araştırma, KELT-9b adındaki bir ötegezegenin atmosferini oluşturan molekülleri ayrıştıracak kadar yüksek bir sıcaklığa sahip olduğunu ortaya koydu.

KELT-9b, Jüpiter’in 3 katı kadar kitleye sahip bir gezegen. Gezegenin yüzey sıcaklığı 4300 °C kadar yüksek. Bu da KELT-9b’yi şu ana kadar keşfedilmiş en yüksek sıcaklığa sahip gezegen yapıyor. Bu aşırı düzeydeki sıcaklık gezegenin atmosferinde bulunan hidrojen moleküllerinin ayrışmasına sebep oluyor.

Döngü sürekli devam ediyor

Bu erime olayı gezegenin yıldıza dönük kısmında meydana geliyor. Hidrojen molekülleri burada ayrışıp gezegenin gece yaşanan kısmına doğru yöneliyor. Ayrışan bu moleküller sıcaklığın daha az olduğu gece kısmında tekrar toparlanıp yine gündüz zamanı sıcaklığa maruz kalıyor, yine ayrışma gerçekleşiyor. Bu döngü aşırı sıcak KELT-9b gezegeninde her gün tekrarlanıyor.

En sıcak ötegezegen olarak adlandırılıyor

Elde edilen bulguları aktaran makalenin yazarı, Chicago Üniversitesi mezunu Megan Mansfield; aşırı yüksek sıcaklığa sahip KELT-9b’yi diğer ötegezegenlerden farklı bir yerde tutuyor. Mansfield’ın açıklamalarına göre KELT-9b’ye benzeyen, onun kadar sıcak olmasalar da bu olayın gerçekleşebileceği kadar sıcak olan birçok ‘sıcak Jüpiter’ ya da ‘ultra sıcak Jüpiter bulunuyor.

Bu olayın yaşandığı başka ötegezegenler aramak için bazı yüksek seviye araç gereçler gerekiyor. Ötegezegenlerin atmosferlerini incelemek kolay değil, ama bu görev için NASA’nın ötegezegenlerin kızılötesi dalga boylarını saptayarak sıcaklıklar hakkında fikir sağlayan Spitzer adlı uzay teleskobu kullanılabilir. KELT-9b gezegeninin yıldızına çok yakın olmasına rağmen bu teleskop sayesinde gündüz ve gece kısımlarındaki sıcaklık farkı saptanabilmişti. Ek bilgi vermek gerekirse: KELT-9b, yıldızına o kadar yakındı ki gezegendeki bir yıl Dünya üzerindeki 1,5 güne eşitti.

670 ışık yılı uzaklıkta, molekülleri parçalara ayıracak kadar yüksek yüzey sıcaklığına sahip ötegezegen; NASA tarafından kesin bir şekilde yaşama elverişsiz gezegenler kategorisine kondu.