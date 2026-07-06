Temmuz 2026 döneminde Kia, geniş model gamını güncel fiyatlar ve çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri yeni araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Temmuz 2026 itibarıyla Kia Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın öne çıkan modelleri arasında yer alan Picanto, Stonic, Ceed, XCeed, Sportage ve elektrikli EV serisindeki son fiyatları ortaya koyuyor. Modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve farklı segmentlerde sunduğu seçeneklerle dikkat çeken Kia, hem bireysel hem de aile kullanıcılarına hitap eden modelleriyle öne çıkıyor.

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Temmuz 2026 ayında Kia tarafından sunulan kampanyalar, takas destekleri ve kredi fırsatları da sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği avantajlar arasında bulunuyor. Bu rehberde Kia'nın güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve finansman seçeneklerine ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

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Kia tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Picanto 1.435.000 TL 1.335.000 TL XCeed 1.960.000 TL 1.895.000 TL Stonic 1.999.000 TL - Ceed HB 2.070.000 TL - EV3 2.095.000 TL - Niro EV 2.299.000 TL 2.099.000 TL Sportage 2.249.000 TL 2.169.000 TL EV6 3.760.000 TL - Sorento 5.990.000 TL 5.790.000 TL EV9 6.360.000 TL 6.110.000 TL

Kia İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

Kia Niro EV’de 100.000 TL İndirim Fırsatı

Kia Niro EV modelinde Temmuz 2026 kampanyası kapsamında 100.000 TL indirim avantajı sunuluyor. Tamamen elektrikli motoru, modern tasarımı ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla öne çıkan Niro EV, kampanya sayesinde daha avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor.

Kia Picanto’da Yüzde 0 Faizli Kredi Fırsatı

Kia Picanto için hazırlanan Temmuz 2026 kampanyası kapsamında yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor. Şehir içi kullanımda sunduğu pratiklik, kompakt boyutları ve ekonomik yapısıyla dikkat çeken Picanto, avantajlı finansman seçenekleriyle yeni araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Kia XCeed Cool Paket’te 65.000 TL İndirim Fırsatı

Kia XCeed Cool Paket, Temmuz 2026 kampanyası kapsamında 65.000 TL indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Crossover tasarımı, konfor odaklı donanımları ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkan model, sunulan fiyat avantajıyla daha erişilebilir hale geliyor.

Kia Sportage’da 150.000 TL İndirim Fırsatı

Kia Sportage modelinde Temmuz 2026 dönemine özel 150.000 TL indirim desteği sağlanıyor. Geniş iç hacmi, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve modern SUV tasarımıyla dikkat çeken Sportage, kampanya kapsamında sunulan fiyat avantajıyla otomobil severlerin karşısına çıkıyor.