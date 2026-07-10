Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Kia Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Temmuz ayında sıfır otomobil satın almayı planlayanlar için Kia'nın güncel kampanyaları dikkat çekiyor. Markanın şehir otomobillerinden SUV modellerine kadar uzanan ürün gamındaki fiyat avantajlarını sizler için bir araya getirdik.

Kia Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Deniz Şen Deniz Şen /

Otomobil pazarında rekabet hız kesmeden devam ederken markalar da satışlarını desteklemek amacıyla çeşitli kampanyalar sunmaya devam ediyor. Kia, Temmuz 2026 döneminde bazı modellerinde sunduğu fiyat avantajları ve finansman destekleriyle yeni araç sahibi olmak isteyen tüketicilere cazip seçenekler sunuyor.

Bu içerikte Kia'nın Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat listesini bir araya getiriyoruz. Eğer Picanto, Stonic, XCeed, Sportage, Niro EV veya markanın diğer modellerinden birini satın almayı planlıyorsanız, sunulan kampanyaları ve fiyat avantajlarını aşağıda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Kia Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Kia XCeed

Kia Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Kia Picanto

Kia'nın şehir içi kullanıma yönelik kompakt modeli Picanto'nun fiyatında indirime gidildi. Daha önce 1 milyon 435 bin TL'den satışta olan model, güncel fiyat listesinde 1 milyon 335 bin TL'ye geriledi. Böylece Picanto'da 100 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanmış oldu.

Kia XCeed

Kia XCeed

Kia'nın crossover tasarımıyla dikkat çeken modeli XCeed'in fiyatı da aşağı yönlü güncellendi. Daha önce 1 milyon 960 bin TL olarak açıklanan model, yeni fiyat listesinde 1 milyon 895 bin TL'ye geriledi. Bu değişimle birlikte XCeed'de 65 bin TL'lik indirim gerçekleşti.

Kia Niro EV

Markanın tamamen elektrikli SUV modeli Niro EV de fiyatı düşen araçlar arasında yer aldı. Modelin başlangıç fiyatı 2 milyon 299 bin TL'den 2 milyon 99 bin TL'ye inerken, toplamda 200 bin TL'lik indirim uygulandı. Böylece Niro EV, elektrikli otomobil pazarında daha rekabetçi bir konuma geldi.

Kia Sportage

Kia'nın en çok tercih edilen SUV modellerinden Sportage'ın fiyatında da güncelleme yapıldı. Daha önce 2 milyon 249 bin TL olan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 169 bin TL'ye geriledi. Böylece Sportage'ta 80 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanmış oldu.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Araba Elektrikli Araba Kia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Egea'nın Tahtını Alabilir: 2026 Dacia Logan Alınır mı?

Egea'nın Tahtını Alabilir: 2026 Dacia Logan Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com