Temmuz ayında sıfır otomobil satın almayı planlayanlar için Kia'nın güncel kampanyaları dikkat çekiyor. Markanın şehir otomobillerinden SUV modellerine kadar uzanan ürün gamındaki fiyat avantajlarını sizler için bir araya getirdik.

Otomobil pazarında rekabet hız kesmeden devam ederken markalar da satışlarını desteklemek amacıyla çeşitli kampanyalar sunmaya devam ediyor. Kia, Temmuz 2026 döneminde bazı modellerinde sunduğu fiyat avantajları ve finansman destekleriyle yeni araç sahibi olmak isteyen tüketicilere cazip seçenekler sunuyor.

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Bu içerikte Kia'nın Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat listesini bir araya getiriyoruz. Eğer Picanto, Stonic, XCeed, Sportage, Niro EV veya markanın diğer modellerinden birini satın almayı planlıyorsanız, sunulan kampanyaları ve fiyat avantajlarını aşağıda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

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Kia Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Kia Picanto

Kia'nın şehir içi kullanıma yönelik kompakt modeli Picanto'nun fiyatında indirime gidildi. Daha önce 1 milyon 435 bin TL'den satışta olan model, güncel fiyat listesinde 1 milyon 335 bin TL'ye geriledi. Böylece Picanto'da 100 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanmış oldu.

Kia XCeed

Kia'nın crossover tasarımıyla dikkat çeken modeli XCeed'in fiyatı da aşağı yönlü güncellendi. Daha önce 1 milyon 960 bin TL olarak açıklanan model, yeni fiyat listesinde 1 milyon 895 bin TL'ye geriledi. Bu değişimle birlikte XCeed'de 65 bin TL'lik indirim gerçekleşti.

Kia Niro EV

Markanın tamamen elektrikli SUV modeli Niro EV de fiyatı düşen araçlar arasında yer aldı. Modelin başlangıç fiyatı 2 milyon 299 bin TL'den 2 milyon 99 bin TL'ye inerken, toplamda 200 bin TL'lik indirim uygulandı. Böylece Niro EV, elektrikli otomobil pazarında daha rekabetçi bir konuma geldi.

Kia Sportage

Kia'nın en çok tercih edilen SUV modellerinden Sportage'ın fiyatında da güncelleme yapıldı. Daha önce 2 milyon 249 bin TL olan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 169 bin TL'ye geriledi. Böylece Sportage'ta 80 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanmış oldu.