Raikkonen İçin Takımı Alfa Romeo’dan Yürekleri Burkan Veda

Formula 1'in "Iceman" olarak anılan efsanevi ismi Kimi Raikkonen, bu pazar günü gerçekleştirilecek Abu Dhabi GP'sinden sonra pistlere veda ediyor. F1 hayranlarının büyük bir üzüntüyle beklediği bu veda için Alfa Romeo, Kimi'nin aracına yürek burkan bir mesaj eklemeyi tercih etmiş.

Büyük olayların yaşandığı 2021 Formula 1 sezonu, pazar günü gerçekleştirilecek Abu Dhabi GP'si ile son buluyor. Üst üste olayların yaşandığı bu sezonda, en az Hamilton ve Verstappen arasındaki çekişme kadar dikkat çeken ve tüm F1 hayranlarını üzen bir olay daha var; Kimi Raikkönen'in F1'e veda etmesi.

2002 yılından beri ileri düzey pilotluk becerilerini tüm dünyaya kanıtlayan, kariyeri boyunca 103 podyum ve bir dünya şampiyonluğu gören Raikkönen, pilot koltuğuna oturduğu 350. yarış ile Formula 1'den ayrılıyor. Iceman'in 3 yıldır birlikte yarıştığı Alfa Romeo, Finli pilota veda etmek için tercih ettiği yolla tüm F1 hayranlarını bir kez daha üzüntüye boğmuş durumda. Dilerseniz o mesajın detaylarına daha yakından bakalım.

"Seni artık yalnız bırakıyoruz"

Alfa Romeo, Raikkonen'in veda niteliğindeki 350. yarışı için araç giydirmesinin üzerine şu yazıları eklemiş: "Sevgili Kimi, seni artık yalnız bırakıyoruz." Bu mesaj ilk bakışta son derece basit gibi gözükebilir, ancak "yalnız bırakmanın" anlamını bilmeyenler için minik bir özet geçelim.

2012 yılında gerçekleştirilen Abu Dhabi GP'sinde Raikkonen, pilot koltuğuna oturduğu Lotus takımıyla minik bir gerginlik yaşamıştı. Lotus pit duvarı, Finli pilotu bilgilendirmek için telsizden şu sözleri sarf etmişti; "Pekala Kimi, arkanda Alonso var, mesafe ve gidişatın hakkında seni bilgilendireceğiz."

Normal zamanda pilotların böyle bilgilendirici mesajlara karşı "pekala, tamam" gibi sıradan tepkiler verdiğini görürüz. Ancak Raikkonen'in o yarışta verdiği tepki biraz farklıydı. Iceman, yarış mühendisine şu ifadeleri kullandı: "Beni yalnız bırakın. Ne yaptığımı biliyorum."

İşte o anlar:

Raikkonen'in bu sözleri daha sonrasında büyük bir patlama yarattı. Hatta "beni yalnız bırakın" kelimeleri Raikkonen ile birlikte özleşti ve bu sözlerin yer aldığı tişört ve şapka gibi binlerce ürün satıldı.

Alfa Romeo'nun aracın üzerine yazdığı mesaj ise tam olarak bu sözlere karşılık verilmiş bir cevap. Raikkonen'in 3 yıldır birlikte yarıştığı takım, genellikle içine kapanık ve lafını esirgemeyen biri olarak görünen Raikkonen için son kez bir jest yapmış ve veda cümlesi olarak "Sevgili Kimi, artık seni yalnız bırakıyoruz" ifadelerini seçmiş.