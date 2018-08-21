Ruh Fotoğrafı Çektiğini İddia Eden Kirlian Fotoğrafçılığı

İnsan bedeninin yaydığı aurayı objektiflere yansıtan bir sistem olarak kabul edilen Kirlian Fotoğrafçılığı, aslında ruhumuzun fotoğrafını mı çekiyor?

Kirlian Fotoğrafçlığı, aslında tamamen tesadüf eseri ortaya çıktı. Sovyet bilim insanı Semyon Kirlian, 1939 yılında, elektro terapi makinesini tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapılıp çarpılıyor. Bu sırada bir ışık gören Kirlian, çalışmasını bu yönde ilerletmeye karar veriyor. Ve kıvılcımın çıktığı hizaya ışığa duyarlı bir malzeme koyduktan sonra, öbür denemesinde söz konusu kıvılcımın fotoğrafını çekmeyi de başarıyor.

Bu makine, hastalıkları görebiliyordu

Fotoğrafın filmini banyo ettiği esnada parmak izinin bulunduğu bölümde bir hare gören Kirlian, 40 yılını işte bu ilginç duruma adadı.

Yine bir gün çalışmalarına devam ederken, her zamanki neticeleri alamadığını gördü ve eşini çağırarak onun fotoğrafını çekti.

Eşinin fotoğrafı normal aura ile çıkmıştı. Sonrasında ise Kirlian'ın, kendi fotoğrafında gördüğü değişikliğin sebebi ortaya çıktı ve gribe yakalandı. Gerçekleştirdiği birkaç deneyde de gördüğü kadarıyla bu makine, hastalıkların habercisi olabiliyor ve yaklaşmakta olan bir hastalığı size farklı renkler ile gösterebiliyordu.

Kaybedilen bir uzvu, çekilen fotoğrafta görebiliyordunuz

Çekilen fotoğraflarda canlı veya cansız varlıkların çevresinde ipliğimsi bir hare beliriyordu. Bir ucu koparılmış bir yaprağın fotoğrafını çektiklerinde ise, yaprak bir bütün olarak görünüyordu. Parapsikologlar bu durumu araştırdılar ve sonuç olarak astral bedenin var olduğuna inandılar. Zira tıpkı yaprak gibi; herhangi bir uzvunu yitiren bir insanın fotoğrafı çekildiğinde, o uzuv hala oradaymış gibi görünüyordu.

Mevcut durumu göstermekle kalmayıp, olası hastalıkları da önceden haber veriyor

Rusya'da, tıp alanında sertifikalı olarak hastanelerde yer alan bu kamera ile hastaların tedavi süreçlerini ve gelecek dönemlerde ortaya çıkabilecek hastalıkları önceden görebiliyorlar.

Kirlian Fotoğrafçılığı, ekolojik gelişmeler bakımından da hayli aktif bir biçimde kullanılmaya başlandı. (Krasnador Ziraat Bilim Araştırma Enstitüsü'nde, mahsüllerin sağlıklı mı yoksa hasarlı mı olacağını anlamak için tohumları bu fotoğraf yöntemi ile inceliyorlar.)

Aura fotoğrafçılığının esası, görünen ve görünmeyen 2 bedenimizin olduğudur. Parmak uçlarının fotoğraflarını çekerek hangi organlara denk geldiğini ve ortaya çıkan renkleri okuyup o organlara yoğunlaşarak birçok hastalığı da tedavi eden Dr. Korotkov, "Enerji her şeyin temelidir" diyor.

Ayrıca 12 biyofizik icadının da patentini alan Korotkov, ellerin hayatımızda bulunan enerjinin kaynağı olduğunu belirtiyor.

Auraların alanına göre psikolojik sorunlar veya yaşadığınız ruh hali objektiflere yansıyor

Parapsikologların iddialarına göre, Kirlian Fotoğrafçılığı sizin enerjinizi görüntüleyebiliyor.

Ve bu henüz bilimsel olarak kanıtlanamamış olsa da, çoğu insan buna inanıyor.