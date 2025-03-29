Kling AI, yapay zekâ ile oluşturulan videolara ses eklemeyi mümkün kılan AI Sounds isimli yeni özelliğini duyurdu.

Kling AI, yapay zekâ videolarına artık ses de ekleyebileceğiniz yeni özelliğini duyurdu: AI Sounds.

Yeni özellikle birlikte, metinden video oluşturan sisteme bir de ses katmanı eklenmiş oluyor; yani artık içerik üreticileri sadece görsel değil, işitsel olarak da yaratıcılıklarını konuşturabilecek.

Metin tabanlı videolara ses katmanı eklendi

AI Sounds özelliği, kullanıcıların yalnızca görsellerle değil, sesle de desteklenmiş videolar oluşturmasını sağladı. Böylece ortaya çıkan içerikler hem görsel hem de işitsel olarak tamamlanmış oldu. Söz konusu özellik, doğrudan Kling AI’nin metin tabanlı video üretim sistemine entegre edildiği bilgisiyle paylaşıldı.

Şirket, AI Sounds özelliğinin bugünden itibaren tüm kullanıcıların erişimine açıldığını duyurdu. Özelliğin, videoların izleyiciyle kurduğu etkileşimi artırmak amacıyla geliştirildiğini aktardı. Kling AI kullanıcılarının bu özellikle birlikte oluşturdukları yapay zekâ videolarına sesli anlatım ya da ortam sesi gibi öğeler ekleyebileceği bilgisi paylaşıldı. AI Sounds, içerik üretiminde anlatım seçeneklerini genişletirken, ses desteğiyle birlikte video üretiminde yeni bir dönemin kapısını araladı.