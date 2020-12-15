Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Exxen'de yayınlanacak yeni yarışmasını duyurdu. 11 dövüşçünün aynı evde kaldığı Fight Club isimli yarışmada Bilgehan Demir de yer alacak.

Türk medyasının en bilinen isimlerinden bir tanesi olan Acun Ilıcalı, yerli yayın platformu Exxen'in duyurusunu gerçekleştirdikten sonra hem platformla hem de platformda yer alacak olan içeriklerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

2021'in başlarında yayın hayatına başlayacağı belirtilen Exxen ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda Exxen'de yayınlanacak olan yeni programı Fight Club'ın tanıtım videosunu takipçilerine sundu.

Acun Ilıcalı, Exxen'de yer alacak yeni programı açıkladı

Acun Ilıcalı, Instagram hikâyelerden paylaştığı videoda 11 adet dövüşçünün yer aldığı Fight Club programının duyurusunu resmen gerçekleştirdi. Paylaşılan videoya göre Exxen izleyicileri, 11 adet dövüşçünün aynı evde yaşadığı bir yarışmayla karşılaşacak.

Ayrıca yarışmada dövüş sporları spikerliğiyle tanınan usta spiker Bilgehan Demir ve Acun Ilıcalı'nın sevilen yarışması Survivor'ın eski şampiyonlarından Avatar Atakan olarak bilinen Çağan Atakan Arslan da yer alacak.

1 Ocak'ta izleyicilere sunulacak olan Exxen için şu ana kadar duyurulmuş ve henüz söylenti aşamasında kalmış birçok proje bulunuyor. Platformda Fight Club gibi yarışma formatlarına ek olarak çeşitli diziler ve belgeseller de yayınlanacak.

Arkasında profesyonel isimlerin bulunduğu büyük projelere ek olarak Orkun Işıtmak ve Reynmen gibi YouTuber'ların da Exxen'de yer alacağı ifade ediliyor. Herhangi bir gecikme olmazsa yeni yılda izleyicilere sunulacak olan Exxen'de reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki abonelik seçeneği bulunacak. Exxen'de yer alacak içeriklerle ilgili daha detaylı bilgiler için buradaki haberimize tıklayabilirsiniz.