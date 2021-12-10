Geçtiğimiz gün RTÜK tarafından ‘ahlaka uygun olmayan diyaloglar’ gerekçesiyle inceleme altına alınan Konuşanlar programına bir tepki de TBMM’den yükseldi. Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hasan Can Kaya için ağır ifadeler kullanırken Acun Ilıcalı’nın da mercek altına alınması gerektiğini söyledi.

İlk olarak YouTube’da başlayan, burada başarılı olduktan sonra Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformuna geçiş yapan Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programı, son iki gündür Türkiye gündemine oturmuş durumda. Bunun nedeniyse Kaya’nın program sırasında programını izlemeye gelen seyircilere gösterisi kapsamında küfür etmesi.

İlk olarak gazeteci Nihat Genç tarafından “Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!” ifadeleriyle gündeme taşınan Konuşanlar programı, aynı gün içinde RTÜK tarafından inceleme altına alındı. RTÜK, inceleme için gerekçesini “Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyaloglar” şeklinde belirtti. Konuşanlar programı için bugün TBMM’den de ses yükseldi.

“Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı”

Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında ‘son zamanlarda Türk gençliğine zehir saçan bazı programların göze çarptığını’ dile getirdi. Kaşıkçı, açıklamasında “Konuşanlar adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür.” şeklinde sert bir açıklamada bulundu. Kaşıkçı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yapılan iş 'İçerik üretmek, kara mizah ya da ofansif mizah' denilerek geçiştirilemez. Sahne ve seyirci ilişkisi bir saygı temeli üzerine kuruludur. Konuğun sunucuya, sunucunun konuğa küfretmesiyle gelinen seviyeyi ve bu durumun ifade özgürlüğüyle savunulmasını Ülkü Ocaklarından yetişen bir birey olarak anlamak mümkün değildir.”

Bununla birlikte Lütfi Kaşıkçı, Acun Ilıcalı’nın da bu programa izin verdiği için mercek altına alınması gerektiğini belirtti:

“Ayrıca, reyting uğruna değerlerimizi aşağılayan programlara kendi mecrasında izin ve yayın hakkı tanıyan Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı, her şeyin daha fazla abonelik ve daha fazla reyting olmadığı ve milletimizin korunması gereken manevi değerlere sahip olduğu kendisine hatırlatılmalıdır.”

Bir anda Türkiye meselesine dönüşen, uzunca bir süredir devam etmesine rağmen son günlerde gündeme gelen Konuşanlar programı hakkında tartışmalar devam edecek gibi duruyor…