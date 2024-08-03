Hiç dikkat ettiniz mi, bir şey anlatırken ellerinizin havada nasıl dans ettiğine? Sanki ellerimiz, kelimelerimize eşlik eden sessiz bir müzik gibi hareket eder. Aslında bu durumun ardında oldukça ilginç ve doğal sebepler yatıyor.

Karşıdaki kişiye hitabımızda önemli ölçüde yeri bulunan el hareketlerimiz genellikle kendiliğinden akar gider.

Farkında bile olmadan yaptıklarımızın altında bakın neler yatıyor.

Bir şeyi anlatırken ellerimizi kullanmak, aslında düşündüğümüzden çok daha eski bir alışkanlık.

İnsanın iletişim tarihine bakıldığında, beden dili ve el hareketlerinin konuşmanın temel taşları olduğu görülüyor. İnsanlar, yazı ya da gelişmiş konuşma dillerine sahip olmadıkları zamanlarda bile elleriyle ve bedenleriyle iletişim kuruyorlardı. Hatta bu tür iletişim, kelimelerden daha etkili olabiliyordu.

Ellerimiz, duygularımızı ve düşüncelerimizi daha iyi ifade etmemize yardımcı oluyor. Mesela, heyecanlandığımızda ellerimiz hızla hareket ediyor, bir şeyi vurgulamak istediğimizde parmaklarımızla işaret ediyoruz.

Bu hareketler, karşımızdakine anlattığımız konunun ne kadar önemli olduğunu ya da nasıl hissettiğimizi de aktarıyor. Kısacası, ellerimiz, konuşmamızın vücut bulmuş hâli.

Ellerimizi kullanma alışkanlığımızın bir diğer önemli sebebi de beynimizle olan bağlantısı.

Beynimiz, konuşurken sadece kelimeleri değil el hareketlerini de kontrol altına alıyor. Beynin motor korteksi adı verilen bölgesi, konuşma ve el hareketlerini koordine ediyor. Bu yüzden bir şey anlatırken ellerimizi kullanmak, doğal bir refleks hâline geliyor.

Ayrıca el hareketleri, beynin düşüncelerimizi organize etmesine ve daha akıcı bir şekilde ifade etmesine de yardımcı oluyor. Bir konuyu anlatırken ellerimizi kullandığımızda, beynimiz de daha hızlı ve etkili çalışıyor. Bu durum, özellikle karmaşık ya da soyut konuları açıklarken daha belirgin oluyor.

El hareketleri, sosyal ve kültürel iletişimimizin de bir parçası.

Farklı kültürlerde, farklı el hareketleri farklı anlamlar taşıyabiliyor. Mesela, bazı kültürlerde birini çağırmak için el sallamak yaygınken, diğerlerinde bu hareket saygısızlık olarak görülebiliyor.

Ancak genel olarak, el hareketleri, insanların birbiriyle daha iyi anlaşmasını ve iletişim kurmasını sağlıyor. Ellerimizi kullanmak, karşımızdaki kişiyle daha güçlü bir bağ kurmamıza yardımcı oluyor ve iletişimimizi daha samimi hâle getiriyor.

Bunları da bilmenizde fayda var.

Ellerini kullanarak kişilerin sıcak, hoş ve enerjik olduğu görülürken daha az kullanan insanların ise mantıklı, soğuk ve analitik olduğu bulunmuş. Ayrıca beden dili iletişimin yüzde 60’lık kısmını oluşturuyor ve karşılıklı anlaşmayı daha kolay hâle getirirken karşılıklı güveni de sağlıyor. Ancak kollarınızı bağlıyorsanız iletişime kapalı olduğunuz anlamına da geliyor.

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