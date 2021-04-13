İnsanlık, binlerce yıldır gelişen bir medeniyet. Bu süreçte de çeşitli iletişim yolları geliştirdiler. Bu iletişim yolları arasında en eskilerinden biri vücut dilidir. Vücut dilini anlayabildiğinizde karşınızdaki insanın o an ne hissettiğini de daha doğru tahmin edebilirsiniz. Bugün sizlere vücut dilinin derinliklerine inip bazı kilit noktalara değineceğiz.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artık unutma noktasına gelsek de biz insanlar sesli iletişimin yanında vücut dilimizle de iletişim kuruyoruz. Pek çok kişi vücut dilinin nasıl izlenimler bıraktığını bilmese de gerçekleştirdiğimiz en ufak eylem bile karşı tarafa farklı şekilde yansıyabilir. Yüz yüze gerçekleştirdiğimiz bir konuşmada karşımızdaki insan hal ve hareketleriyle bizlere ne gibi mesajlar veriyor hiç merak ettiniz mi?

Bugün sizlere en az sözlü iletişim kadar önemli olan telefon ve bilgisayardaki eksikliği nedeniyle yanlış anlaşılmaların da yegane sebebi olan vücut dilimizle ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Ayrıca bazı önemli vücut dili hareketlerini ve bunların anlamlarını da açıklayacağız. Hazırsanız hemen başlayalım:

Vücut dili nedir?

Vücut dili, biz insanların her zaman kullandığı, ancak pek çoğumuzun bilmediği çok önemli bir iletişim aracıdır. Vücudumuzun duruşundan göz hareketlerine kadar çok geniş bir alanı kapsayan vücut dili, sözel olarak ifade ettiklerimiz dışında gerçek duyguları görmek açısından da önemli bir araç.

Karşınızdaki kişinin vücut dilini doğru bir şekilde okumayı başarabilirseniz, size karşı hissettiği duygulardan o an kendi içinde yaşadığı duygulara kadar pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Örneğin hoşlandığınız kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını sizinle konuşurken sergilediği vücut hareketlerine göre tahmin etmek mümkün.

Karşınızdaki kişi vücut diliyle size ne anlatıyor?

Gözler kalbin aynasıdır

Ufak bir gülümseme pek çok şeyi çözebilir

Konuşma sırasında kolların açılması önemli mesajlar sunar

Sonu "pardon ya" ile biten dokunuşlar

Kollar birbirine dolandıysa ortada bir sorun var demektir

Liderlerin tercihi: Parmak uçlarını bir araya getirmek

El yanağa yerleştiğinde odaklanma modu açılmıştır

Eller avuşturuluyorsa yeni fırsatlar bulunmuş olabilir

Kaşları kaldırmak pek çok şey anlatabilir

Yansıtılan hareketler, ikna olmanın habercisidir

Karşıdaki kişi konuşurken saatine bakıyorsa ortada bir sorun vardır

Tokalaşmanın şiddeti ve şekli, kişilik anlamda çok şeyler ifade edebilir

Gözler kalbin aynasıdır

Karşınızdaki kişinin vücut dilini anlamak istediğinizde bakmanız gereken ilk yerlerin başında gözler gelir. Bir insanın sadece gözlerine bakarak o an neler hissettiğini anlamak genelde mümkündür. Örneğin, karşınızdaki kişi sizinle göz kontağı kurup hemen ardından gözlerini kaçırıyorsa, bu sizden hoşlandığı anlamına gelebilir.

Aynı şekilde karşıdaki kişinin yalan attığını da gözlerden anlayabilirsiniz. Eğer konuştuğunuz kişi sık sık gözlerini kırpıyor ve gözünüze bakamıyorsa yalan söylediğine işaret edebilir. Elbette bu noktada önemli bir bilgi sunalım; yalan atmanın yüksek lisansını bitirip doktoraya başlamış insanlar gözünü kırpmayıp inandırıcı olsun diye bakışlarını çok daha uzun bir şekilde tutabilir.

Ufak bir gülümseme pek çok şeyi çözebilir

İnsan vücudunun yapabildiği en iyi ifadelerden biri olan gülümsemek, vücut dilinin sıkça en önemli alanları arasında yer alıyor. Örneğin bir kadın bir erkekten hoşlanıyorsa çok yüksek sesli olmayan ufak gülücükler bırakırlar. Ayrıca karşınızdaki kişi size samimi bir şekilde gülüyorsa mizah anlayışınızdan hoşlanıyor demektir.

Konuşma sırasında kolların açılması önemli mesajlar sunar

Vücut dilinde gerçekleştirdiğimiz her eylem farklı anlamlara gelebilir. Bu eylemlerden biri olan kollar açık şekilde konuşmak, karşıdaki kişiye karşı ilginiz olduğunu gösteriyor. Elbette bunlar dışında kollarınızı tuttuğunuz biçimler de farklı sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin kollarınızı çapraz bir şekilde tutmak anlatılan konuya ilgisiz olunduğunu gösterebilir.

Sonu "pardon ya" ile biten dokunuşlar

Beden dilinin genelde "bilerek" yapılan örneklerinden olan "yanlışlıkla dokunuşlar", genelde kadınların erkeklere ilgisini göstermek için başvurduğu bir yöntemdir. El ve kol bölgelerine yapılan bu ince dokunuşlar, ikili arasındaki ilişkinin yeni bir seviyeye çıkma isteğinin bir habercisi olabilir. Elbette bu gerçekten yanlış bir dokunuş da olabilir. "Aaa bak bana dokundu" diyerek yanlış anlaşılmaların içerisine girmemenizi öneriyoruz. Zaten karşıdaki kişinin size bir ilgisi varsa ufak dokunuşlar dışında farklı eylemlerini de gözlemleyebilirsiniz.

Liderlerin tercihi: Parmak uçlarını bir araya getirmek

Genelde Almanya Şansölyesi Angela Merkel gibi isimlerin sıklıkla kullandığı bu beden dili yöntemi, karşı tarafa otorite ve kontrolün kendisinde olduğunu bildirir. Eğer karşıdaki kişi sizle konuşurken parmak uçlarını bir araya getiriyorsa otorite ve kontrolü elinde olduğunu size gösteriyor demektir.

Eller kafamızı taşımaya başladığında odaklanma modu açılmıştır

En etkili ve anlaşılır vücut dili eylemlerinden biri de elimizi yanağımıza götürüp karşımızdaki insanı dinlemeye başladığımızda sergilediğimiz tavırlardır. Eğer karşınızdaki kişi böyle bir eylemde bulunuyorsa söylediğiniz şeyleri düşünecek kadar ciddiye aldığını bizlere gösteriyor.

Eller ovuşturuluyorsa yeni fırsatlar bulunmuş olabilir

Eğer karşınızdaki kişi konuşma sırasında ellerini ovuşturuyorsa bu ne anlama gelir? Eğer ufak bir gülümsemeyle elini avuşturan bir kişi karşınızda duruyorsa muhtemelen heyecanlandığını ve yeni fırsatlar bulduğunu gösteriyor.

Kaşları kaldırmak pek çok şey anlatabilir

Beden dilinde en çok kullanılanlardan birisi de kaşları havaya kaldırma eylemi oluyor. Kaşlarını havaya kaldıran bir kişi, şaşkın olabileceği gibi sorduğu sorunun cevabını da bekliyor olabilir. Bunu konuşmanın kurgusuna ve gidişatına göre sizin anlamanız gerekiyor.

Yansıtılan hareketler, ikna olmanın habercisidir

Bir toplantıda olduğunuzu düşünün. Bir iş için karşınızdaki kişiyi ikna etmeye çalışıyorsunuz. Peki onun söylemleri dışında hal ve hareketlerinden görüşmenin olumlu veya olumsuz olduğunu nasıl anlarsınız? İşte bu noktada beden dili devreye giriyor. Karşınızdaki insan sizin yaptığınız hareketlerin benzerini yapmaya başladıysa, konuştuğunuz konu hakkında ikna olmuş demektir.

Karşıdaki kişi konuşurken saatine bakıyorsa ortada bir sorun vardır

Karşınızdaki kişi sizinle konuşurken saatine bakıyorsa, bilin ki o an sizinle olmaktan daha iyi işleri vardır ve bir an önce uzaklaşmak istiyordur. Eğer sizin de bildiğiniz gerçekten önemli bir işi yoksa bu hareket size yapılan bir saygısızlık olarak yorumlanabilir.

Tokalaşmanın şiddeti ve şekli, kişilik anlamında çok şeyler ifade edebilir

Tokalaşmak, günlük hayattan büyük otoritelere kadar önemli mesajlar verebilir. Çok zayıf tokalaşan kişilerde güven ve otorite eksikliği bulunabilirken çok sıkı tokalaşmak da dominant bir karakterin olduğuna ve agresif bir yaklaşımın bulunduğuna işaret eder. Karşınızdaki kişinin tokalaşmasından size karşı nasıl bir tutum sağlayabileceğini unutmayın.