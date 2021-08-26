Koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır geçen kişilerde kullanılması gerekli olabilen yüksek akış oksijen cihazının İstanbul'da bir firma tarafından 5 bin TL'ye kiralandığı bilgisine ulaşıldı. Firma, ücretlerin fahiş olmadığını, cihazla birlikte yanında verilen ekipmanların da hastada kaldığını açıkladı.

Koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır geçiren bazı hastalar için High Flow (Yüksek Akış) oksijem cihazına ihtiyaç duyuluyor. Bu cihaz, hastalara oksijeni daha yoğun bir şekilde verilmesini sağlıyor. Her COVID-19 hastasında kullanmasına gerek olmayan cihaz, yüksek düzeyde oksijene ihtiyaç duyulan hastalara fayda sağlamakta.

İstanbul'da üretim ve satış yapan bir firmanın, satış fiyatı 11 bin lira olan bu cihazı hastalara 10 günlüğüne, 5 bin lira karşılığında kiraya verdiği bilgisine ulaşıldı. Asgari ücretin neredeyse 2 katı bedelle kiralanan bu cihazla birlikte tek kullanımlık bazı ekipmanlar da veriliyor.

Firma, fiyatların fahiş olmadığını söylüyor

Independent Türkçe tarafından ulaşılan firma yetkilisi, ücretlendirmenin fahiş olmadığını belirtirken, “Keşke Sağlık Bakanlığı bu cihazla ilgili ödeme yapsa, hastalar bize para ödeyip cihaz kiralamak zorunda kalmasa. Ayrıca, cihazla birlikte yanında verilen ekipmanlar da hastada kalıyor. Fiyatlarımız fahiş değil.” açıklamasında bulundu.

Bahsi geçen rakamlar göz önünde bulundurulduğunda bu cihaz üzerinden haksız kazanç elde edildiği iddia edilirken, konuyla ilgili Independent Türkçe tarafından Sağlık Bakanlığı’na iletilen sorulara henüz bir yanıt gelmediği kaydedildi.