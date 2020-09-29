Koronavirüsün Gen Analizini Yapan Bir Uygulama Geliştirildi

Bilim insanları, MinION sıralayıcı gibi cihazları akıllı telefonlara bağlayarak SARS-COV-2'nin gen analizini yapabilen bir mobil uygulama geliştirdi.

Gelişen teknoloji, bilim insanlarının bir biyolojik numunedeki genetik materyalleri nano-gözenekli cihazlar ile laboratuvar dışında da analiz etmesini mümkün kılıyor ve yeni geliştirilen bir akıllı telefon uygulaması, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-COV-2 virüsünün genomunun yarım saatten kısa bir sürede analiz edilmesini mümkün kılıyor.

Şu ana kadar bilim insanları, bir genetik materyalin genetik analizini yapmak ve genlerini sıralamak için ultra güçlü sunucu bilgisayarlarına ya da süper bilgisayarlara bağlanan bulut servislere ihtiyaç duyuyordu. Ancak Oxford Nanopore Technologies’in MinION sıralayıcı gibi USB bellek benzeri taşınabilir cihazları ve Genopo adlı mobil uygulama, bu analiz ve sıralama işlemini akıllı telefonlara ulaştırıyor.

Genomic Technologies Group’un Garvan's Kinghorn Gen Kliniği Merkezi’nden Dr. Ira Deveson, geliştirilen mobil uygulama için “DNA ve RNA analizi için gerekli yüksek güçlü bilgi işlem kaynaklarına herkesin erişimi yok, ancak çoğu insanın bir akıllı telefona erişimi var” sözleriyle Genopo’nun geliştirilme amacını açıklıyor.

Nokia, Huawei, LG ve Sony markalı farklı akıllı telefonlarda MinION sıralayıcı kullanılarak gerçekleştirilen testlerde SARS-COV-2’nin genom dizisinin sıralanması ortalama 27 dakika sürdü. Bilim insanlarına göre bu analiz hızı, özellikle sağlık kurumlarındaki hasta bakım noktalarında gerçek zamanlı gen analizini mümkün kıldığını ifade ediyorlar.

Bilim insanlarına göre söz konusu teknoloji zaten Kuzey Kutbu'ndaki mikrobiyal yaşamı genetik olarak analiz etmek, Batı Afrika'da Ebola salgınını izlemek için ya da mevcut koronavirüs pandemisinde zaten kullanılıyordu. Ancak basit bir Android uygulaması olan Genopo, bu teknolojiye erişimi çok daha kolay hale getiriyor.