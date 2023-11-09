Korsan oyun ile mücadele içinde olan oyun şirketleri, korsan oyun kullanımına ne yazık ki engel olamıyorlar. Şirketler bu gidişe dur diyemedikleri için çareyi oyun içerisinde oyuncuyu cezalandırmak ile buluyorlar.

Şirketler, oyunlardaki hataları gidermek için belirli aralıklarla güncelleme yayınlarlar. Korsan oyunlar genelde bu yamayı devre dışı bıraktığı için oyunda birçok hatayla karşılaşmak da mümkün oluyor.

Bu hataların bazıları alay konusu olurken, bazıları da sinir bozucu derecede oyunun oynanmasını engelleyebiliyor.

GTA 5'te oyun korsan indirildiğinde; kamera, kontrol etmesi zor hâle geliyor.

Oyunda karakteri takip eden bir kamera var. Oyunu oynamaya çalıştığınızda, ana sahneyi göstermeyi sağlayan bu kamera, aşağı doğru kayıyor. Kamera, fare ile yukarı veya görüş açısına getirilebiliyor ancak elimizi fareden çektiğimizde kamera tekrar eski hâline geri geliyor.

Witcher 2: Assasins of Kings'te tüm kadın karakterler yaşlı kadın oluyor.

Bu oyunu korsan oynamayı düşünüyorsanız iki kere düşünmenizde fayda var. Çünkü eğer korsan oyuncu olmayı göze alırsanız, oyunda hiç hoşunuza gitmeyecek görüntüler göreceksiniz.

Bazı sahnelerde genç ve güzel kadın karakterler yer alıyor. Söz konusu değişiklikten dolayı bu kadın karakterlerin yüzü yaşlı bir kadın karakteri olarak görünüyor. Bu da eminim ki hiç hoşunuza gitmeyecektir.

Alan Wake korsan oynanırsa Alan bizi korsan göz bandıyla karşılıyor.

Alan Wake, Remedy Entertainment şirketi tarafından geliştirildi. Aksiyon-korku türünde olan bu oyun, başarılı bir yazar olan Alan’ın korku dolu maceralarını işliyor. Bu oyun, korsan olarak oynandığında, ana karakter olan Alan, korsan göz bandı ile oyuncuya sürpriz yapıyor.

Oyun şirketi Remedy Entertainment; o kadar işinin arasında, korsan oyuncularla dalga geçmeyi ihmal etmemiş.

Game Dev Tycoon, oyuncuyu bilerek iflasa götürüyor.

Game Dev Tycoon, Greenheart Games tarafından geliştirilmiş bir simülasyon oyunu. Sizin de oyun şirketi kurma hayaliniz varsa bu oyuna bakabilirsiniz.

Oyundaki sinir bozucu değişikliğe gelelim: Bu oyunu korsan oynarsanız satışlardan kâr elde etmeyi imkânsız kılarak oyunu her seferinde iflasa götürüyor.

The Sims 4'te tüm ekranı mozaik kaplıyor.

The Sims 4, istenmeyen veya kısaca sansürlemek istediği kısımları mozaik ile kapatıyor. Buraya kadar her şey normal. Ancak oyunun geliştiricisi Maxis Studios, normalde sadece sansür olarak kullanılan bu mozaik görselini korsan oyunda tüm ekranı kaplayacak şekilde gösteriyor ve oyun oynanamaz hâle geliyor.

Korsan Mirrors Edge'de zıplamak imkânsız.

Sıradaki oyun, oyuncu kitlesinden büyük oranda olumlu oy alan Mirrors Edge. Bu oyunun geliştiricilerinin korsan oyuncuları cezalandırmak için seçtikleri bu yöntem çok ilginç. Geliştiriciler, oyunlarını korsan oynayan kullanıcılarda zıplama yeteneğini devre dışı bırakmış.

Bu Crytek Crysis Warhead'de mermi yerine tavuk atıyoruz.

Crytek Crysis Warhead, Crytek’in Budapeşte Stüdyoları tarafından yapılmış bir FPS oyunu. Bu oyunda geliştiriciler, korsan oyuncular ile çok yaratıcı bir şekilde dalga geçmişler.

Eğer oyunun korsan kopya olduğu tespit edilirse, oyuncular silahtan mermilerin yerine tavuk fırlatıldığını görecektir.

Batman: Arkham Asylum'un korsan versiyonunda Batman, kanatlarını açıp süzülemiyor.

Batman: Arkham Asylum, 2009 yılında çıkan aksiyon-macera kategorisinde oldukça eski bir oyun. Bu oyunu korsan oynama hatasına düşerseniz, ne yazık ki bedelini uçma yetinizi kaybederek ödüyorsunuz. Oyunun kırılmış versiyonunda kanatları açamıyor, bundan dolayı da havada süzülemiyorsunuz.

Korsan oyunların oyunculara olan diğer zararlarına da değinmekte fayda var:

Şirketler ilk olarak oyunu korsan kullanım ihtimali düşük olan konsol marketine çıkarıyor. Hedefledikleri gelire ulaştıktan sonra da bilgisayar platformunda yayınlıyorlar. Bu yol, şirketler tarafında istediklerine ulaşmayı sağlasa da bilgisayar oyuncusu kitlesi, oyun için uzunca bir süre beklemek durumunda kalıyor.

Oyun şirketlerinin uyguladıkları bir diğer strateji ise oyunu ücretli sunmak yerine ücretsiz yapmak oluyor. Oyunun içerisinden oyun içi satın alınabilen ögeler sunarak para kazanıyorlar. Bu da oyuncular için bir dezavantaj oluyor çünkü oyunu kazanmak için para harcamaya itiyor ve haksız rekabete doğru gidebiliyor.

Şirketler artık daha çok online oyun üretiyor. Eğer oyuncu online oyunu korsan oynamak isterse bu durumdaki oyunlar çevirim içi çalışamadığından oynayamıyor.

Kötü niyetli kripto para madenciliği yazılımlarına davetiye çıkarmak da cabası.

Oyunlar genellikle bu iş için oluşturulmuş programlar ile korsan hâle getiriliyor. Oyuna para ödemeden oynamak isteyen oyuncular bu programa güvenme riskine giriyor. Bu tür programlar genellikle içerisinde başka bir program çalıştırabildikleri için bilgisayarda rahatlıkla at koşturabilirler.

Yani kullanıcı anlamadan bilgisayar kötü niyetli kripto para madenciliği korsanları tarafından ele geçirilmiş olabilir. Bu korsanlar madencilik yaptırabilmek için yüksek donanım özellikleri olan bilgisayarlara ihtiyaç duyarlar.

Yüksek sistem gereksinimleri gerektiren oyunlara olta atarak oyunculara bir yem sunuyorlar. Bilgisayar, oyun ve bildiğiniz programlar dışında çok enerji harcıyorsa kontrol etmek gerekiyor.

Kimlik avı tehlikesi de bulunuyor.

Oyuncular, bilgisayarına oyun indirmek isteyip de farkında olmadan Truva atı casus yazılımını da yüklüyor olabilir. Bu kötü niyetli yazılım; kripto cüzdanları, masaüstündeki dosyaları, tarayıcıda tutulan parolaları ele geçiren ve ekran görüntüleri alan bir yazılımdır.

Korsan oyunların şirketlere zararları:

1983 yılında bir video oyun krizi yaşandı. Nedenlerinden bir tanesi de kopya ve telif sisteminin henüz yeterli seviyede olmaması. Oynanan her korsan oyun küçük oyun şirketlerinin rekabet edemeyip batmasına bile neden olabilir.

Küçük oyun şirketleri düşük bütçeler ve zor şartlar ile oyunlarını geliştiriyorlar. Oyuncuların korsan oyun oynamayıp satın aldığı oyunlar ile ofis kiralarını hatta yemek gibi temel giderlerini karşılıyor olabilirler.

Özetle; korsan oyundan uzak durun, bizden söylemesi!

Oyun geliştiricileri ve yayıncıları, oyunların ticari değerini korumak için telif haklarına sahip oluyorlar. Oyunların kırılması veya korsan kopyaların dağıtılması telif haklarını ihlal etmek anlamına geliyor. Korsan oyun oynamanın yasal sonuçları arasında para cezaları, tazminat talebi ve hatta hapis cezaları bulunabilir.