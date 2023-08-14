Türkiye'nin en popüler oyun yayıncılarından ve aynı zamanda bir oyun geliştiricisi olan Dora Özsoy, yaptığı paylaşımla korsan-orijinal oyun tartışmalarının fitilini yeniden ateşledi.

Her ne kadar son yıllarda çıkan oyunların önemli bir kısmı korsana düşmese de korsan oyunculuk, hâlâ sektörün en önemli sorunlarından birisi. Özellikle dünyanın gündemine bir anda oturan Baldur's Gate 3'ün korsana kurban gitmesiyle görüldü ki korsan oyunculuk eskisi kadar tercih edilmese de hâlâ yaygın.

Diğer taraftan ülkemizde piyasaya sürülen yeni oyun fiyatlarının 800, 1000 ve hatta 2000 TL'ye ulaşması, eğlenceyi lüks haline getiriyor. Bu da korsan oyunculuğun yeniden artışa geçmesinin en büyük nedenlerinden. Peki ya sektörde faaliyet gösterenler ne düşünüyor?

Tartışmanın fitilini hem oyunculuğu hem yayıncılığı hem de kurucusu olduğu Stratera Games ile tanıdığımız Dora Özsoy ateşledi:

Oyuncuların korsanı engellemek için kullanılan yazılımlardan dolayı yakınmalarını ti'ye alan Dora, bunun üzerinden birbirlerini Baldur's Gate 3'ün korsan sürümüne yönlendiren oyuncuları eleştirdi. Baldur's Gate 3, ilk satışa çıktığında 250 TL'ye ön sipariş ile alınabilirken, daha sonra ciddileşen ekonomik kriz nedeniyle maalesef şu an 800 TL'ye satılıyor.

Dora Özsoy, kurucusu olduğu Stratera Games ile yayınladığı Cardboard Town isimli oyunla önemli bir başarıya imza atmıştı. Şu an için erken erşimde olan Cardboard Town, Steam'de toplam 478 inceleme ile Çok Olumlu değerlendirmesine sahip.

Dora Özsoy'un paylaşımına korsan oyunculardan toksik tepkiler geldi. Bazılarına göre oyun satın almak, yapımcılarını zengin etmek demekti:

Dora Özsoy bu paylaşıma da haklı bir yanıt verdi:

Yayıncı Tolga Senel de konuya dahil oldu:

Diğer oyuncular da tartışmaya katılarak korsan oyunculuğa karşı fikirlerini belirttiler:

Eski Twitter yeni X'in bilinen popüler kültür sayfalarından Ludenoid'in kurucusu Nur da torrent'ten korsan oyun indirmeyi doğal karşılayanlara seslendi:

Korsan oyunculuğu tercih etme sebebini ekonomiye bağlayanlar da vardı ki oyun fiyatları konusunda haksız değillerdi:

Tabii mesela korsan oyunculuk olunca ekonomi dışında bahaneler de oluyor:

Ne yazık ki fiyatların yüksek olması hırsızlığı meşru kılmıyordu. Bu sebeple bütçeyi mantıklı kullanma önerileri de yapıldı:

Korsancılığa karşı tepki göstermemeyi doğal karşılayanlar da oldu:

Peki siz ne düşünüyor, oyunlara nasıl erişim sağlıyorsunuz? Yorumlar bölümüne fikirlerinizi bekliyoruz...