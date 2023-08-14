'Korsan Oyun mu Yoksa Orijinal Oyun mu?' Tartışması Sosyal Medyayı Yine Karıştırdı: İşte Paylaşımlar

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Türkiye'nin en popüler oyun yayıncılarından ve aynı zamanda bir oyun geliştiricisi olan Dora Özsoy, yaptığı paylaşımla korsan-orijinal oyun tartışmalarının fitilini yeniden ateşledi.

Her ne kadar son yıllarda çıkan oyunların önemli bir kısmı korsana düşmese de korsan oyunculuk, hâlâ sektörün en önemli sorunlarından birisi. Özellikle dünyanın gündemine bir anda oturan Baldur's Gate 3'ün korsana kurban gitmesiyle görüldü ki korsan oyunculuk eskisi kadar tercih edilmese de hâlâ yaygın. 

Diğer taraftan ülkemizde piyasaya sürülen yeni oyun fiyatlarının 800, 1000 ve hatta 2000 TL'ye ulaşması, eğlenceyi lüks haline getiriyor. Bu da korsan oyunculuğun yeniden artışa geçmesinin en büyük nedenlerinden. Peki ya sektörde faaliyet gösterenler ne düşünüyor?

Tartışmanın fitilini hem oyunculuğu hem yayıncılığı hem de kurucusu olduğu Stratera Games ile tanıdığımız Dora Özsoy ateşledi:

dora özsoy

Oyuncuların korsanı engellemek için kullanılan yazılımlardan dolayı yakınmalarını ti'ye alan Dora, bunun üzerinden birbirlerini Baldur's Gate 3'ün korsan sürümüne yönlendiren oyuncuları eleştirdi. Baldur's Gate 3, ilk satışa çıktığında 250 TL'ye ön sipariş ile alınabilirken, daha sonra ciddileşen ekonomik kriz nedeniyle maalesef şu an 800 TL'ye satılıyor. 

Dora Özsoy, kurucusu olduğu Stratera Games ile yayınladığı Cardboard Town isimli oyunla önemli bir başarıya imza atmıştı. Şu an için erken erşimde olan Cardboard Town, Steam'de toplam 478 inceleme ile Çok Olumlu değerlendirmesine sahip. 

Dora Özsoy'un paylaşımına korsan oyunculardan toksik tepkiler geldi. Bazılarına göre oyun satın almak, yapımcılarını zengin etmek demekti:

mqmi

Dora Özsoy bu paylaşıma da haklı bir yanıt verdi:

dora

Yayıncı Tolga Senel de konuya dahil oldu:

tolga senel

Diğer oyuncular da tartışmaya katılarak korsan oyunculuğa karşı fikirlerini belirttiler:

est stormcloak

Eski Twitter yeni X'in bilinen popüler kültür sayfalarından Ludenoid'in kurucusu Nur da torrent'ten korsan oyun indirmeyi doğal karşılayanlara seslendi:

nur

Korsan oyunculuğu tercih etme sebebini ekonomiye bağlayanlar da vardı ki oyun fiyatları konusunda haksız değillerdi:

kayeka

sir dominik

umut

cansu

Tabii mesela korsan oyunculuk olunca ekonomi dışında bahaneler de oluyor:

fevzi

Ne yazık ki fiyatların yüksek olması hırsızlığı meşru kılmıyordu. Bu sebeple bütçeyi mantıklı kullanma önerileri de yapıldı:

carrypotter

Korsancılığa karşı tepki göstermemeyi doğal karşılayanlar da oldu:

serhat 

Peki siz ne düşünüyor, oyunlara nasıl erişim sağlıyorsunuz? Yorumlar bölümüne fikirlerinizi bekliyoruz...

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