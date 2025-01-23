Kripto paralarla yapılan işlemlere yönelik yapılan yeni düzenleme ile birlikte artık kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık piyasasına yönelik yeni düzenlemeler açıkladı. Bu kapsamda kripto varlıklarla ilgili kaldıraçlı işlemler, türev ürünler, kredili alım-satım ve açığa satış işlemleri yasaklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemelerin küresel piyasalarla uyumlu olduğunu ve Türkiye'nin finansal ekosistemine katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni düzenleme neler içeriyor?

Türkiye'de kripto varlıklara ilişkin ilk yasal çerçeve, 26 Haziran 2024'te kabul edilen yasa ile oluşturulmuştu. SPK tarafından hazırlanan ikincil düzenlemelerle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş ve faaliyet usulleri, sermaye yeterliliği, iç denetim ve risk yönetimi gibi konular netleştirildi. Platformlar üzerinde listelenen kripto varlıkların kaldıraçlı işlemlere konu olması tamamen yasaklandı.

Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcılarının asgari sermaye ve öz sermaye tutarları belirlenirken, risk bazlı ilave sermaye yükümlülükleri getirildi. Platformların kripto varlıkları listelemesi ve listeden çıkarması için bir listeleme komitesi oluşturulması zorunlu hâle geldi. Bu komite, hangi kripto varlıkların platformda işlem göreceğine karar verecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının SPK'dan izin alması ve mali, operasyonel, teknik yükümlülükleri yerine getirmesi gerekecek. Ayrıca yurt içinde fiyatı oluşan kripto varlıklar için fiyat gözetim sistemi kurulacak ve piyasa bozucu eylemlere karşı önlemler alınacak.

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