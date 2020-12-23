Ripple hakkında dava açılmasının ardından bazı kripto para borsalarının işlemlerini durdurduğu XRP, inanılmaz bir hızla değer kaybetmeye başladı.

Ripple tarafından geliştirilen kripto para birimi XRP, en zorlu günlerinden birini yaşıyor. ABD’nin finans regülatörü Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP’yi menkul kıymet olarak tanımladığını ve Ripple’a 1.3 milyar dolar değerinde kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı gerekçesiyle dava açacağını açıklamasının ardından bazı kripto para borsaları, davanın sonucunu beklemeden erken hareket etti ve XRP’yi borsa listelerinden çıkardılar.

OSL, Beaxy ve CrossTower isimli üç farklı kripto para borsasının XRP işlemlerini durdurma kararı almasıyla birlikte XRP’nin değeri büyük bir hızla düşmeye başladı. Hong Kong merkezli bir borsa olan OSL, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

XRP'yi listeleyen tüm borsaların suçlanma ihtimali bulunuyor

“ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu tarafından Ripple Labs’e ve 2 Ripple yöneticisine karşı açılan dava doğrultusunda; platformumuzdaki tüm XRP ödemelerini ve alım-satımlarını durdurma kararı aldık.”

Bazı kripto para uzmanlarına göre önümüzdeki dönemde daha fazla borsanın XRP işlemlerini askıya alma ihtimali bulunuyor. Anderson Kill adlı hukuk firmasında görev alan Hailey Lennon, SEC’nin Ripple aleyhinde hazırladığı iddianameyi okuduğunu ifade ederken, “Eğer XRP yasal olarak menkul kıymet şeklinde tanımlanırsa kim başına dert alır biliyor musunuz? XRP’yi listelemiş olan her bir borsa.” şeklinde konuştu.

XRP'nin piyasa değeri 16 milyar doların altına düştü

XRP’yi uzun süredir sert bir dille eleştiren Ryan Selkis’e göre XRP; Bitstamp hacminin %18’ini, Coinbase hacminin %8’ini, Kraken hacminin %5.5’ini, Binance hacminin ise %4’ünü oluşturuyor. Dolayısı ile XRP işlemlerinin durdurulması, yalnızca Ripple’ı değil büyük kripto para borsalarının hacmini de olumsuz etkileyecek.

Selkis’e göre Ripple’ın davayı kaybetmesi yalnızca XRP’nin borsalardan delist edilmesi ile sonlanmayacak. Böyle bir senaryoda Ripple’ın ABD’deki ortakları XRP’nin yer aldığı hizmetlerden faydalanamaz hale gelecekler. Bu, 300’den fazla ortağı bulunan On-Demand Liquidity ürününün ABD’de kullanılamaz hale geleceği, birçok firmanın Ripple ile ortaklığına son vereceği anlamına geliyor.

Yalnızca birkaç gün önce 0,50 dolar üzerinden işlem gören ve 24 milyar dolar piyasa değerine sahip olan XRP, iddianame ve yapılan açıklamaların ardından 0,35 dolar değere kadar düştü. XRP’nin toplam piyasa değeri ise 16 milyar dolara kadar düşmüş durumda.