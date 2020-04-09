Bir hacker, merkezi olmayan kripto para borsası Bisq'teki bir yazılım açığından faydalanarak 7 farklı kullanıcıdan yaklaşık 250.000 dolar değerinde kripto para çaldı. Açığın kapatılmasının ardından işlemler yeniden başladı.

Merkezi olmayan kripto para borsası (DEX) Bisq, siber saldırıyla sarsıldı. Bir hacker, kritik bir yazılım açığını kullanarak kullanıcıların anonim olarak kripto dönüşümü yapmalarını sağlayan Bisq'te 250.000 dolardan fazla kripto para birimi çaldı.

Bisq, salı gecesi geç saatlerde gerçekleşen saldırının ardından alım satım işlemlerini devre dışı bıraktı. Kripto para borsası, güvenlik açığı veya kullanıcı fonlarının güvende olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Sadece faaliyetleri durdurduktan 18 saat sonra benzeri görülmemiş bir adım attığını belirtti.

250.000 dolar değerinde kripto para çalındı

Bisq yaptığı açıklamada,"Yaklaşık 24 saat önce, bir saldırganın Bisq ticaret protokolünde bireysel işlemleri hedef alan bir açıktan yararlandığını keşfettik. 7 farklı kurbandan çalınan yaklaşık 3 BTC ve 4.000 XMR tespit ettik. Şu ana kadar bildiklerimiz bunlar." ifadelerini kullandı.

PressDeadk verilerine göre, çalınan kripto paraların değeri, yaklaşık 22.000 dolarlık bitcoin (BTC) ve 230.000 dolarlık monero (XMR) olarak belirlendi. Yani hacker, toplamda 250.000 doların üzerinde kripto para birimi çaldı.

Açık kapatıldı, işlemler yeniden başladı

Söz konusu açık, platformu iyileştirmek ve güvenilir üçüncü tarafları platformdan kaldırmak için tasarlanan ticaret protokolüne yönelik son güncellemeyle birlikte ortaya çıktı. Bisq, açığı çarşamba günü kapatmayı başardı ve işlemlerin yeniden başladığını bildirdi.

Merkezi olmayan bağımsız organizasyon (DAO) olarak yapılandırılan Bisq, kripto para dönüşüm sistemi olarak 2018'in sonlarında başlatıldı. Bisq, diğer DEX'lerle aynı şekilde çalışsa da kullanıcılar kayıt veya kimlik doğrulama olmadan anonim olarak işlem yapabiliyorlar.