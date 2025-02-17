Bir Ethereum cüzdanı üzerinden yayılan iddialarda, Çinli şirket çalışanlarına beyin-bilgisayar çipleriyle baskı yapıldığı öne sürüldü.

Bir Ethereum cüzdanı, Etherscan üzerinden yayımladığı bir mesajla Kuande Investment yöneticilerini hedef aldı. Kendini Hu Lezhi olarak tanıtan kişi, şirketin yöneticileri Feng Xin ve Xu Yuzhi’yi, çalışanlarına karşı beyin-bilgisayar silahları kullanmakla suçladı. Ortaya atılan zihin kontrolü iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.

Gizemli mesajı blockchain üzerinden paylaşmak için yaklaşık milyon dolar değerindeki Ethereum'u yaktı. Ortaya atılan bu iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar!

WikiLeaks ve Ukrayna’ya milyon dolarlık ETH bağışı dikkat çekti

Kuande Investment, aynı zamanda WizardQuant adıyla bilinen Blockchain üzerinden paylaşılan bilgilere göre, mesajı gönderen kişi kendisini Hu Lezhi olarak tanıttı. Lezhi'nin iddiaları yaymak amacıyla süreç boyunca ise toplamda 603 ETH yaktığını ve 1.950 ETH bağışladığı ortaya çıktı. Bağışlar arasında WikiLeaks bağış adresine 711,52 ETH (yaklaşık 1,97 milyon dolar), Ukrayna bağış fonuna ise 700 ETH (yaklaşık 1,94 milyon dolar) gönderildi. Ayrıca, farklı adreslere toplam 1.238 ETH (yaklaşık 3,4 milyon dolar) bağış yapıldığı tespit edildi. Yapılan bu bağışların büyük kısmı, OKX ve Binance etiketli cüzdanlardan finanse edildi.

Paylaşılan mesajda ise Kuande Investment yöneticileri Feng Xin ve Xu Yuzhi’nin, şirket çalışanlarına ve eski çalışanlarına karşı beyin-makine teknolojisi kullanarak baskı uyguladığı öne sürüldü. Ayrıca iki yöneticinin de aynı teknolojiyle kontrol altında olduğu iddia edildi. Beyin-bilgisayar çiplerinin askeri amaçlarla kullanıldığı ve geniş çapta konuşlandırıldığı belirtilirken tüm askeri güçlerin baz istasyonları, radyo frekansları ve nano beyin-bilgisayar çipleri yoluyla vatandaşları kontrol edebileceği öne sürüldü.

Olayın ardından işlemi gerçekleştiren cüzdanın geçmişini incelemeye başladı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, cüzdan sahibinin kimliğiyle ilgili çeşitli tartışmalara yol açtı. Bu gelişmelerin ardından, Solana ağı üzerinde Kuande Investment temalı meme coin’ler ortaya çıktı.

Ethereum ağı üzerinden yayılan suçlamalar, kısa sürede geniş ilgi gördü. Ancak, blockchain üzerinden paylaşılan mesajın doğruluğuna veya Kuande Investment yöneticilerine yönelik iddialara dair herhangi bir somut kanıt bulunmuyor. Yine de, ortaya atılan iddialar son derece dikkat çekici ve endişe verici unsurlar içeriyor.