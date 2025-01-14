Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink, üçüncü ameliyatı da gerçekleştirdi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink, dikkat çeken bir işe imza attı. Yapılan resmî açıklamada, üçüncü hastaya da Neuralink implantı yerleştirildiği belirtildi. Elon Musk, üç hastanın durumunun da iyi olduğunu söyledi.

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalar, Neuralink'in çalışmalarını hızlandıracağını gözler önüne seriyor. Zira Musk'a göre şirket, 2025 yılı içerisinde toplam 20-30 hastaya hizmet verir hâle gelecek. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü Neuralink'in rakipleri de fena işler yürütmüyorlar.

Hastaların durumu da hiç fena değil

Elon Musk ve Neuralink ekibi, üçüncü hastanın durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmadılar. Ancak beyin implantının takıldığı hastaların sağlık durumunun iyi olduğu zaten biliniyor. Neuralink'in takıldığı ilk hasta olan Noland Arbaugh, geçtiğimiz yıldan beri günlük hayatını biraz daha kolay bir şekilde devam ettiriyor. Neuralink'in ikinci hastası ise Counter Strike 2 oynaması ile gündem olmuştu.

Neuralink'in yaptığı çalışmalara ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım üçüncü hafta, ilerleyen dönemlerde hangi gelişmelerle gündem olacak...