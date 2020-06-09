Kuantum Dolanıklığı Alanında Yeni Bir Rekor Kırıldı

İspanya’dan bilim insanları, kuantum bilimi için ciddi bir adım atarak 15 trilyon atomu dolaştırmayı başardılar. Bilim insanları, elde ettikleri bu büyük dolaşmanın yeni beyin görüntüleme teknolojilerinden karanlık maddenin bulunmasına kadar birçok alanda kullanılabileceğini söylüyorlar.

Kuantum fiziğinin önemli kavramlarından biri de dolanıklıktır. Dolanıklık, iki benzer parçacığın birbirleriyle eşzamanlılığa sahip olmasına ve bu parçacıklar birbirlerinden uzak mesafelerde olsa dahi birinde olan durumun diğerini etkilemesi olarak özetlenebilir.

Parçacıklar bir defa birbirlerine dolandıklarında yukarıda da söylediğimiz gibi ayrılsalar dahi aynı etkilerden aynı şekilde etkilenebilirler. Tipik olarak dolaşma, parçacıkların çarpışmasını önlemek için son derece düşük sıcaklıklarda meydana getirilir. Ancak Barcelona Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, bir şişe rubidyum gazını ısıtarak bu işlemi gerçekleştirdiler. Bilim insanlarının çalışmasında rubidyum gazının ısıtılması sonucunda 15 trilyon atomun hepsi hızla eşlenerek kaotik bir zincirleme reaksiyonun başlamasını sağladı.

Araştırmaya katılan bilim insanlarından Jia Kong, “Dolanıklık, en dikkat çekici kuantum durumlarından ancak en ünlü kırılganlardan biri. Dolanıklıkla ilgili kuantum teknolojisinin çoğu soğuk bir atomik sistem gibi düşük sıcaklıklı ortamda uygulanmalıdır. Bu durum, dolaşma durumlarının uygulanmasını sınırlar. Sıcak ve dağınık bir ortamda dolanıklığın hayatta kalıp kalmayacağı ilginç bir sorudur” dedi.

Barcelona Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanlarının elde ettiği yeni tekniğin kuantum bilgisayarlarda kullanılıp kullanılamayacağı henüz belli değil. Bilim insanları, buna rağmen tekniğin son derece hassas manyetik sensörler geliştirmeye yardımcı olabileceğini açıkladılar.

Çalışmaya katılan fizikçi Morgan Mitchell, çalışmayla ilgili basın açıklamasında, elde ettikleri tekniğin beyin görüntüleme, otonom hareket eden araçlar ve karanlık maddenin araştırılması uygulamalarında daha iyi sensörlerin geliştirilmesi için kullanılabileceğini umduğunu söyledi.