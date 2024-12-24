Nature Physics'te yayımlanan MIT araştırması, malzemelerin kuantum geometrisini ölçmek için yeni yollar ortaya koydu.

MIT fizikçileri, katılarda elektronların kuantum düzeyindeki geometrisini ilk kez ölçmeyi başardı. Kristal malzemelerdeki elektronların enerjilerini ve hızlarını ölçmek uzun süredir mümkündü ancak bu sistemlerin kuantum geometrisi yalnızca teorik olarak çıkarılabiliyordu.

Nature Physics'te yayımlanan bu araştırma malzemelerin kuantum özelliklerini anlamak ve manipüle etmek için yeni yollar ortaya koyuyor. MIT Kariyer Gelişim Doçenti Riccardo Comin ise bu buluşun, daha önce erişilemeyen bilgileri elde etmek için geliştirilen bir planın sonucu olduğunu belirtti.

Kuantum geometrisi ölçümünde yeni yöntem

MIT ekibi, açı çözümlü fotoemisyon spektroskopisi (ARPES) tekniğini kullanarak, bir kagome metalinin kuantum geometrisini ölçtü. Bu yöntem elektronların dalga fonksiyonlarını üç boyutlu bir yüzey gibi görselleştirerek kuantum malzemelerin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlıyor. Yapılan bu çalışma ise teorisyenler ve deneyciler arasındaki yakın iş birliği sayesinde gerçekleşti.

COVID pandemisi, araştırma sürecine etki etti. Pandemi sırasında Güney Kore'de bulunan araştırmanın baş yazarı Mingu Kang, yerel teorisyenlerle iş birliği yapma fırsatı buldu. Comin ise İtalya'da deneyleri yürütürken yalnız çalışmak zorunda kaldı.