Google, yeni kuantum çipi Willow'u tanıttı. Willow, süper bilgisayarların 10 septilyon yılda tamamlayacağı görevleri 5 dakikada tamamlıyor.

Google, kuantum bilgisayar çipini tanıttı. Willow adlı bu yeni çip, bir süper bilgisayarın 10 septilyon yıl sürecek bir görevi sadece 5 dakikada tamamlayabiliyor.

Google’ın kuantum bilgisayar laboratuvarı, kuantum teknolojisinde önemli bir adım attı. Willow adlı yeni kuantum çipini tanıtan şirket, bu çipin dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının bile 10 septilyon yıl sürecek hesaplamaları beş dakikadan daha kısa sürede gerçekleştirebildiğini açıkladı. Bu sürenin evrenin yaşından bile uzun olduğunu belirtti.

Google, Willow ile kuantum hata oranlarını azaltıyor

Google'ın 2019 yılında duyurduğu kuantum işlemcisi, süper bilgisayarların 10.000 yılda çözeceği bir denklemi üç dakikada çözebilmişti. IBM bu iddiayı o dönemde tartışmalı bulmuştu. Yeni kuantum çipi Willow ise bu performansı çok daha ileriye taşıdı. Google, ayrıca kuantum bilgisayarların en büyük sorunlarından biri olan hata oranlarını azaltmak için de önemli bir yol kat etti. Kübitlerin çevreleriyle hızlı bilgi alışverişi yapma eğiliminde olmaları nedeniyle hatalara meyilli oldukları belirtiliyor. Google’ın araştırmacıları ise sisteme daha fazla kübit ekleyerek hataları azaltmanın ve bu hataları gerçek zamanlı olarak düzeltmenin bir yolunu buldular.

Google Quantum AI kurucusu Hartmut Neven, kuantum teknolojisinin yapay zekâ eğitim verilerini toplamak için “vazgeçilmez” olacağını ve yeni ilaçlar keşfetmek, elektrikli arabalar için daha verimli piller tasarlamak gibi alanlarda büyük ilerlemeler sağlayacağını belirtti.