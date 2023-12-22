Netflix, yeni Türk dizisi Kübra için bir video paylaştı. Paylaşılan video, filme ilk bakışı atmamızı ve yayım tarihini öğrenmemizi sağladı.

Netflix, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Türk dizisi "Kübra" için yeni bir video yayımladı. Şirketin resmî YouTube kanalından servis edilen video, dizinin ne zaman yayımlanacağını gözler önüne seriyor.

Peki Kübra'nın konusu ne? Hangi oyuncular yer alıyor? Gelin hep birlikte yaklaşmakta olan yeni Netflix dizisi ile ilgili tüm açıklamalara yakından bakalım.

Kübra konusu:

Kübra dizisi, Gökhan isimli bir karakterin başına gelen olayları anlatıyor. Çevresinde sevilen bir isim olarak bilinen Gökhan, katıldığı bir arkadaşlık grubunda, Kübra isimli bir kullanıcıdan gizemli mesajlar almaya başlar. Gelecekten geliyor gibi görünen mesajlar, Gökhan'a hem takipçi hem de düşman kazandıracaktır.

Kübra oyuncu kadrosu:

Dizinin başrol oyuncusu, sevilen isimlerden Çağatay Ulusoy. Ayrıca Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Erdem Şenocak gibi isimler de Kübra'da yer alıyor.

Kübra yayım tarihi:

Bugün yayımlanan video, Kübra'nın 18 Ocak'ta Netflix'te yayımlanacağını ortaya koydu.

Kübra fragmanı:

Kübra için bir fragman yayımlanmadı. Diziden gelen tek video, yukarıya bıraktığımız tarih duyurusundan ibaret.