Bazılarımızın Kulağının Yanındaki Bu Minik İz Neyin Nesi? Piercing İzi Falan Değil!

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Dünya nüfusunun %1’inin kulağının yanında küçücük bir delik var ve bu, balık yüzgeçlerinin vücudumuzdaki evrimsel kanıtı olabilir. Nasıl mı?

Vücutlarımız, hemen hemen aynı organlara sahip olsa da hepimizin eşsiz özellikleri var.

Mesela kiminin kulağının yanında, minicik bir boşluk bulunuyor. Tıpta “preoriküler sinüs” olarak bilinen bu küçük boşluğun neyin nesi olduğuna bakalım.

Neymiş bu tuhaf preoriküler sinüs?

kulak

Kimi insanların her iki kulağında, yaygın olarak ise tek kulakta olan bu boşluk; cildin altından geçen bir sinüs sistemine bağlı. Dünyadaki insanların sadece %1’inin sahip olduğu preoriküler sinüs, anne karnındayken oluşuyor. 

Piercing izine benzeyen minik iz, özellikle Afrika ve Asya kökenli insanlarda yaygın. %0,1’lik kısmı ise ABD’deyken %0,9’u İngiltere’de.

ABD’li Evrim Biyoloğu Neil Shubin, bu deliğin çok uzun yıllar öncesine dayanan, balık yüzgeçlerinin vücudumuzdaki evrimsel kanıtı olduğunu söylüyor. 

kulak deliği

Bu minik boşluk, kendi başına zararsız olsa da enfeksiyona duyarlı ancak çoğu zaman basit bir antibiyotik kullanımıyla iyileşebiliyor. 

Delik, Birinci ve ikinci farengeal kemerlerden (baş-boyun gelişmesindeki başlangıç noktaları) kaynaklanıyor. Bu, embriyonik gelişim esnasında ortaya çıkan tüm omurgalılarda bulunan bir yapı.

Memeliler, baş ve boyun yapılarını oluşturmaya devam ederken balıklar bu yapı sayesinde solungaçlarını oluşturuyor.

Bu yüzden balık solungaçlarının evrimsel bir kanıtı olduğuna dair teoriler dolaşıyor ancak bilimsel olarak henüz test edilmedi. Yine de evrimsel atalarımızdan kalan kuyruk sokumumuzu, tüylerimizi ve apandisimizi düşündüğümüzde imkânsız değil gibi görünüyor.

Kaynaklar: IFL Science, Mirror

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