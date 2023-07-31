Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günübirlik ev kiralama hakkında bir mevzuat çalışmalarının olduğunu açıkladı. Bu çalışma, günübirlik ev kiralamaya belgelendirme şartı getirecek ve konaklayanların düzenli olarak bildirilmesini sağlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk yarısına ait turizm durumunun değerlendirildiği “2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı” sonrasında açıklamalarda bulundu. Ersoy, açıklaması sırasında birçok konuya değindi. Bunlardan biri de Airbnb ve bu tarz kiralama uygulamalarıydı.

Bakan, son yıllarda iyice popülerleşen, özellikle yaz aylarında iyice artan günübirlik ev kiralama hakkında bakanlığın bir çalışması olduğunu aktardı.

Günlük kiralanan evlere belgelendirme şartı gelecek, kiralayanların konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmesi gerekecek

Ersoy, mevzuatta bir değişiklik yaparak günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı getirileceğini açıkladı. Bu evleri kiralayanların bakanlıktan bir belge almak zorunda olacağı ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmeleri gerekeceği de açıklamalar arasında yer aldı.

Buna yanı sıra, açıklamaya göre kiralayanlar günübirlik kiralamalardan elde ettikleri gelirle ilgili bir vergi ödemek zorunda da olacak. Bu vergi, Hazine ve Maliye Bakanlığına yatırılacak. Kültür ve Turizm Bakanı, bu şekilde rekabet eşitliliğinin sağlanacağını ifade ediyor. Günübirlik kiralamaya karşı olmadıklarını, diğer ülkelerdeki gibi bir yaklaşım benimseyerek belgelendirme ile ve mevzuatlara uygun şekilde yapılmasını istediklerini de ekliyor.

Yeni çalışmanın ne zaman yürürülüğe gireceği konusunda bir bilgi verilmese de Ersoy, bu yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini ifade etti.