Kurbağaların, gözlerini yalnızca görmek için değil, aynı zamanda yemek yemek için de kullandığını biliyor musunuz? Kulağa biraz tuhaf gelse de bu canlıların ciddi anlamda böyle bir yeteneği var.

Aslında bu noktada ipucunu, kurbağaların yemek yerken gözlerini açıp kapatır gibi hareketler yapmasından yakalayabiliriz.

Şimdi kurbağaların bunu nasıl yaptığına detaylı bakalım.

Aslında araştırmacılar uzun yıllardır, kurbağaların yemek yedikleri sırada gözlerini geri çekme nedenlerini araştırıyordu.

Hatta bu hareketin, yiyeceklerin yakalanmasına yardımcı olduğunu düşünüyorlardı. Amerikalı bir herpetolog olan Mary Dickerson, uzun ve ayrıntılı gözlemler yaptı ve nihayet bu sorunun cevabına ulaştı.

Kurbağalar, uzun yıllardır şüphe edildiği gibi gözlerini yiyecekleri yutmak amaçlı kullanıyorlardı. Yine bu tespitten sonra da farklı bir araştırma grubu özel ekipmanlar kullanarak, kurbağaların gözlerinin orta büyüklükteki böcekleri yutmaya yardımcı olduğunu anladı.

Yani kurbağa gözlerinin geri çekilmesi, yardımcı bir yutma mekanizması olarak kabul ediliyor ve kurbağaların birincil yutma mekanizması olan dile, bu görevinde yardımcı oluyor.

Ayrıca bilim insanlarına göre eğer bir kurbağa türü gözlerini yiyecek yutmak için kullanıyorsa, diğer kurbağa türleri de bunu yapıyor.

Peki kurbağalar, bunu neden ve nasıl yapıyor?

Kurbağaların gözleriyle ilişkili olan kasları, gözlerini orofarenkslerine (ağzın gerisindeki yumuşak damak, boğazın ağızın arkasında kalan kısmı, dil tabanı ve bademcikler) doğru geri çekiyor. Bunu yaparak gözler, yiyeceğin yemek borusuna doğru itilmesine yardımcı oluyor.

Öte yandan kurbağaların inanılmaz derecede yapışkan tükürükleri ve yumuşak dilleri var. Bu yumuşak dil, kurbağanın avını küçük bir temasla bile sarabilmesini sağlıyor. Yapışkan tükürük de avı diline yapıştırıyor.

Av ağza girdikten sonra gözlerin geri çekilmesi ise avın yemek borusuna doğru hareket etmesine ve yiyeceğin kurbağanın dilinden sindirimi tamamlamak üzere ileri aşamaya geçmesine yardımcı oluyor.

Özetle bu canlılar, yiyeceklerini yutmalarına yardımcı olması için gözlerini kullanıyor. Göz kasları da gözlerini, ağzın bir kısmına doğru geri çekiyor. Hatta bu video ile de bunu görmek mümkün:

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