Çeyrek Asrın En Parlak Kuyruklu Yıldızı Türkiye Semalarında

NASA'nın mart ayında keşfettiği ve son 25 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan "C/2020 F3 Neowise", dün akşam saatlerinde İstanbul ve Van semalarında çıplak gözle görüldü. İsli bir malzeme ile kaplı olduğu bilinen kuyruklu yıldızın, yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda çapının olduğu ifade ediliyor.

NASA, mart ayında yaptığı açıklamalarla son 25 yılın en parlak kuyruklu yıldızı "C/2020 F3 Neowise"ı keşfettiğini duyurdu. Adını Neowise isimli teleskoptan alan bu kuyruklu yıldız, İstanbul ve Van'da gözlemlendi ve vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Dün itibarıyla gezegenimize en yakın noktadan geçiş yapan yıldız, çıplak gözle de gözlemlendi.

NASA tarafından geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalarda, C/2020 F3 Neowise'ın 5 kilometre çapında olduğu belirtilmişti. Uzmanlar, bu yıldızın isli bir malzeme ile kaplı olduğunu ve çıplak gözle görülebileceğini, ancak dürbünle bakıldığında çok daha eşsiz bir deneyime imkan tanıyacağını ifade ediyorlar. İşte bu kuyruklu yıldız, dün akşam saatlerinde İstanbul ve Van semalarında ortaya çıktı.

İşte İstanbul'da görüntülenen C/2020 F3 Neowise

Belirlemelere göre Kuzey Yarım Küre'nin son 25 yıldaki en parlak kuyruklu yıldızı, geçtiğimiz hafta itibarıyla Merkür yörüngesinden ayrıldı. Ayrıca bu kuyruklu yıldız 3 Temmuz'da da Güneş'e en yakın noktadan geçti. İşte bu yolculuğun ardından Dünya üzerine yaklaşan yıldız, İstanbul ve Van'daki vatandaşlara göründükten sonra yolculuğuna devam etti.

Bilim insanlarının açıklamalarına göre C/2020 F3 Neowise, bir süre daha Güneş Sistemi dışına doğru çıkmaya devam edecek. Ağustos ayının ortalarına kadar devam edecek olan bu süreç, zaman zaman da gezegenimizin çeşitli yerlerindeki insanlara benzersiz bir deneyim yaşatacak. Sürecin sonunda ise bu yıldız, çok büyük bir ihtimalle sonsuza dek ortadan kaybolacak.