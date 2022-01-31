Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle ulaşımın 18 saat civarında aksadığı Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten şirkete 6 milyon 795 bin 957 TL para cezası kesti. İşletmeci şirket, o süreçte yolda kalan vatandaşların ücretlerini iade ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin bir numaralı gündemi, ülkenin dört bir yanını esir alan kar yağışlarıydı. Uzun zamandır böyle bir kar yağışı yaşanmazken hem vatandaşın hem de yetkililerin hazırlıksız kalması, pek çok yerde trafik akışının kesilmesine yol açtı. Özellikle de İstanbul ve Gaziantep'teki yollar, yoğun kar yağışı nedeniyle saatler boyunca kapalı kaldı. Şimdiyse İstanbul'da yaşanan olaylarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

24 Ocak Pazartesi günü İstanbul'u bembeyaz yapan kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda eşi benzeri görülmemiş yoğunluk ve ulaşım aksamasına yol açtı. Öyle ki bazı bölgelerdeki vatandaşlar, tam 18 saat boyunca mahsur kaldılar. Konuyla ilgili olarak harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otoyolun işletmecisi olan şirkete 6 milyon 795 bin 957 TL ceza kesti. Öte yandan; o gün otoyolda olan vatandaşlara da ücret iadesi yapıldı.

"Elimizden geleni yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 6 milyon liralık cezanın nedeninin Kınalı-Yassıören (Kesim-1), Yassıören-Odayeri (Kesim 2), Habipler-Hasdal (Kesim-7) arasındaki kesintilerden kaynaklandığını açıkladı. Otoyolu işleten şirket tarafından yapılan açıklamalarda da bu güzergahlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

"Olumsuz hava koşulları öncesinde, gerek tuz serpme gerek solüsyon dökme önlemleri de en üst düzeyde alınmasına rağmen afet boyutuna ulaşan kar yağışı sebebiyle ulaşımda hiç istemeyeceğimiz kesintiler meydana gelmiş, vatandaşlarımız yol üzerinde beklemek zorunda kalmışlardır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, mağduriyet yaşayan tüm vatandaşların ücret iadelerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Şirket ayrıca, sonraki süreçte benzer olaylar yaşanmaması için elinden geleni yapacağını ve yeni tedbirler alacağını da belirtti.