Gerek oyuncu kadrosuyla gerekse içinde barındırdığı aksiyonuyla izleyicilerin beğenisini kazanan La Casa de Papel’in 4. kısım fragmanı yayınlandı. 3 Nisan’da yayınlanacak olan dizinin fragmanından anlıyoruz ki savaş yeni başlıyor. Dizi heyecanından hiçbir şey kaybetmemiş gibi görünüyor.

Netflix'in en popüler dizilerinde başı çeken yapımlardan olan La Casa de Papel'den hayranları sevindirecek bir haber geldi. Uzun bekleyişin ardından hayranlar, yepyeni bir fragmanla buluşmuş oldu.

Geçtiğimiz sezon ekibe yeni kişiler dahil olmuştu ve izleyiciler beklenmedik sürprizlerle karşılaşmıştı. Ekip içinde asla aşk yaşanmaması gerekirken elbette ki evdeki hesap çarşıya uymadı ve ekip üyeleri arasında aşk yaşanmaya başlandı. Özellikle profesör ve müfettiş arasında yaşanan aşk diziyi daha da heyecanlı bir hale getirdi çünkü müfettiş taraf değiştirdi. Diziye yeni katılan karakterlerden birisi de yeni müfettiş oldu. Yeni gelen müfettişin karakteri sosyal medyada oldukça sık konuşuldu ve çoğu izleyici karakteri sevmediğini belirtti.

Yeni fragmandan da anladığımız üzere kaos devam ediyor ve yeni gelen müfettiş eski müfettişi profesörle olan ilişkisiyle tehdit edip iş birliği yapmaya davet ediyor. Tüm bunlar olurken Nairobi’nin vurulması ekibi daha fazla strese sokuyor. Hem dışarıda hem de kendi içinde savaşan suç ekibini bu sezon neler bekliyor merakla bekliyoruz. La Casa de Papel’in yeni sezonu Netflix Türkiye’nin resmi hesabında yayınlandı. Yeni sezon hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

La Casa de Papel'in yeni fragmanı: