Lamborghini, "Fast ForWorld" isimli bir platform tanıtarak Web3 alanına giriş yaptığını duyurdu. Şirket, Web3 oyunlarında kullanılabilecek, satın alınabilir dijital araçlar çıkaracak.

Son zamanlarda hakkında pek fazla şey duymasak da birkaç yıldır birçok markanın Web3 alanında yatırımlar yaptığını görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Süper otomobil deyince akla ilk gelen markalardan olan Lamborghini, Web3’e giriş yaptı.

Şirket, bu amaç doğrultusunda Anomica Brands ile ortaklığa gitti ve “Fast ForWorld” ismi verilen bir platform duyurdu.

Lamborghini’nin arabalarının dijital versiyonları gelecek

Bu hamle, Lamborghini’nin arabalarının metaverse oyun ekosistemlerine eklenmesini sağlayacak. Yani arabaların blok zinciri oyunlarında kullanılabilecek dijital versiyonlarını göreceğiz. İlk gelecek dijital süper spor otomobilin Revuelto modeli olduğu da gelen bilgiler arasında.

GravitasLabs tarafından tasarlanan Fast ForWorld’ün aynı zamanda NFT dostu olacağı da belirtilmiş. Bu platform, kullanıcıların Lamborghini’nin dijital süper otomobillerine erişmesini sağlayacak. Açıklamaya göre Fast ForlWorld, dijital araçlar, yarış oyunları ve motor sporları için bir ekosistem ve topluluk olan “Motorverse” ile çalışacak. Motorverse’ün sahibi, otomobil devinin ortaklık kurduğu Anomica Brands.

Motorverse ile kullanıcılar, yakında Lamborghini markalı dijital araçları satın alma veya başkasına satma imkânına sahip olacaklar. İsterlerse de onları oyunlarda kullanabilecekler.