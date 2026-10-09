Land Rover Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: 6,8 Milyon TL'den Başlıyor!

Land Rover'ın Ekim 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Markanın Türkiye'deki modelleri 6,88 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Range Rover SV BLACK'in fiyatı 49,09 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Land Rover'ın Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de geçerli güncel fiyatları belli oldu. Markanın güncel listesinde Range Rover Evoque, Discovery Sport, Range Rover Velar, Defender, Discovery, Range Rover Sport ve Range Rover olmak üzere 7 model ailesi yer alıyor.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

Bu içerikte Land Rover’ın Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve azami anahtar teslim satış fiyatlarını inceliyoruz.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

Land Rover fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Range Rover Evoque 6.878.352 TL - Discovery Sport 8.412.464 TL - Range Rover Velar 11.432.607 TL - Defender 14.398.880 TL - Discovery 17.285.324 TL - Range Rover Sport 22.022.616 TL - Range Rover 28.015.843 TL -

Range Rover Evoque fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Benzin - Mild Hybrid S / 1.498 cc - 160 bg 6.878.352 TL - Benzin - Mild Hybrid HOXTON / 1.498 cc - 160 bg 7.281.848 TL - Benzin - Plug-in Hybrid S / 1.498 cc - 269 bg 8.165.959 TL - Benzin - Plug-in Hybrid HOXTON / 1.498 cc - 269 bg 8.544.667 TL -

Range Rover Evoque, Ekim 2026 itibarıyla 1.498 cc'lik mild hybrid ve plug-in hybrid motor seçenekleriyle satışta bulunuyor.

Range Rover Evoque opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery Sport fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Benzin - Plug-in Hybrid DYNAMIC S / 1.498 cc - 269 bg 8.412.464 TL - Benzin - Plug-in Hybrid LANDMARK / 1.498 cc - 269 bg 9.073.481 TL -

Discovery Sport, Land Rover ürün gamında daha kompakt ve aile kullanımına uygun SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Ekim 2026 listesinde 2025 model yılıyla görünen araç, benzinli plug-in hybrid motor yapısı ve iki farklı donanım paketiyle satış listesinde yer alıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Discovery Sport opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover Velar fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid S / 1.997 cc - 204 bg 11.432.607 TL - Dizel - Mild Hybrid BELGRAVIA / 1.997 cc - 204 bg 12.672.635 TL -

Range Rover Velar, Evoque ile daha büyük Range Rover modelleri arasında konumlanan SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ekim 2026 listesinde dizel mild hybrid motor ve iki farklı donanım paketiyle yer alan model, tasarım odaklı premium SUV isteyenlere hitap ediyor.

Range Rover Velar opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Defender fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid Defender 110 ULTIMATE / 2.997 cc - 200 bg 14.398.880 TL - Benzin - Plug-in Hybrid Defender 110 X-DYNAMIC HSE / 1.997 cc - 300 bg 16.185.702 TL - Benzin - Mild Hybrid Defender 110 OCTA / 4.395 cc - 635 bg 35.345.167 TL - Benzin - Mild Hybrid Defender 110 OCTA BLACK / 4.395 cc - 635 bg 37.790.932 TL - Dizel - Mild Hybrid Defender 130 X-DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 350 bg 21.141.260 TL -

Defender ailesinde 110 ve 130 gövde seçenekleri bulunuyor. 110 tarafında dizel mild hybrid, plug-in hybrid ve yüksek performanslı OCTA seçenekleri yer alırken Defender 130, 2.997 cc 350 bg dizel mild hybrid motorla sunuluyor.

Defender opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 350 bg 17.285.324 TL - Dizel - Mild Hybrid TEMPEST / 2.997 cc - 350 bg 18.915.834 TL -

Discovery, Land Rover ürün gamında geniş SUV karakteriyle öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Ekim 2026 listesinde dizel mild hybrid motorla sunulan araç, DYNAMIC HSE ve TEMPEST donanım paketleriyle fiyatlandırılmış durumda.

Discovery opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover Sport fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC SE / 2.997 cc - 300 bg 22.022.616 TL - Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 300 bg 24.159.907 TL - Dizel - Mild Hybrid AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg 25.195.501 TL - Benzin - Mild Hybrid SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg 40.148.561 TL -

Range Rover Sport, Range Rover ailesinde daha sportif karakterli büyük SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Ekim 2026 listesinde dizel mild hybrid versiyonların yanında SV Black adlı benzinli mild hybrid seçenek de yer alıyor.

Range Rover Sport opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase SIGNATURE / 2.997 cc - 300 bg 28.015.843 TL - Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase SIGNATURE PLUS / 2.997 cc - 300 bg 29.514.149 TL - Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg 34.119.238 TL - Benzin - Plug-in Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg 34.185.340 TL - Benzin - Mild Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg 37.284.152 TL - Benzin - Mild Hybrid Standard Wheelbase SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg 49.094.333 TL - Dizel - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 350 bg 35.353.138 TL - Dizel - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK / 2.996 cc - 350 bg 34.427.713 TL - Benzin - Plug-in Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg 34.670.086 TL - Benzin - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg 38.562.119 TL -

Range Rover, markanın lüks SUV ürün gamının en üst basamaklarından biri olarak listede yer alıyor. Standard Wheelbase ve Long Wheelbase seçenekleriyle sunulan modelde dizel mild hybrid, benzinli plug-in hybrid ve benzinli mild hybrid versiyonlar birlikte bulunuyor.

Range Rover opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Land Rover Türkiye