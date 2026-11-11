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Land Rover Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Land Rover, Kasım 2026 döneminde Range Rover, Defender ve Discovery modelleriyle premium SUV satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Güncel fiyat listesinin yanında markanın kampanyaları da merak ediliyor.

Land Rover Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Land Rover, Kasım 2026 döneminde premium SUV pazarında lüks tasarım, arazi kabiliyeti ve farklı motor seçeneklerini bir araya getiren modelleriyle dikkat çekiyor.

Güncel fiyatlarının yanında markanın kampanya ve kredi seçenekleri de dikkat çekiyor. Land Rover Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, Range Rover, Defender ve Discovery modellerinde hangi fırsatlar var? İşte Land Rover Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve finansman fırsatları...

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Land Rover Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
RANGE ROVER EVOQUE

Land Rover Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

RANGE ROVER EVOQUE

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Range Rover Evoque 6.878.647 TL -
Discovery Sport 8.412.859 TL -
Range Rover Velar 11.433.002 TL -
Defender 14.399.275 TL -
Discovery 17.285.618 TL -
Range Rover Sport 22.023.011 TL -
Range Rover 28.016.237 TL -

Range Rover Sport Kampanyası: 3,5 Milyon TL Takas Desteği

Range Rover Sport satın almak isteyenler, mevcut araçlarını takasa vermeleri koşuluyla 3.500.000 TL takas desteğinden yararlanabiliyor. Bu kampanya, 2026 model yılı sıfır Range Rover Sport araçları kapsamakla birlikte yararlanabilmek için aracın 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında satın alınması ve bu dönemde perakende satış faturasının kesilmesi gerekli.

Range Rover Velar: 2 Milyon TL'ye Varan Takas Desteği

Range Rover Velar satın almayı düşünenler için 2.000.000 TL'ye varan takas desteği sunuluyor. Kampanya, 2026 model yılı sıfır araçları kapsıyor.

Defender 110 Kampanyası: 1,1 Milyon TL Takas Desteği

Land Rover'ın arazi performansıyla öne çıkan modeli Defender 110, kasım ayında 1.100.000 TL takas desteğiyle satışa sunuluyor. 2026 model yılı sıfır Defender 110 araçlarını kapsayan kampanyadan yararlanmak için mevcut otomobilin takasa verilmesi gerekiyor. Takasa alınacak aracın değerinin en az 1.500.000 TL olması ve en az 3 aydır adına fatura düzenlenecek kişinin veya birinci derece yakınının mülkiyetinde bulunması şartı aranıyor.

Range Rover Evoque: 1,3 Milyon TL'ye Varan Takas Desteği

Range Rover Evoque modelinde 1.300.000 TL'ye varan takas desteği bulunuyor. Kampanya, 2025 ve 2026 model yılına ait sıfır araçları kapsıyor ve 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Discovery Sport Kampanyası: 1 Milyon TL Takas Desteği

Land Rover Discovery Sport, kasım ayında 1 milyon TL takas desteği sunulan modeller arasında yer alıyor. Kampanya 2025 ve 2026 model yılı sıfır Discovery Sport araçlarını kapsıyor.

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