Tüy sorununu çözmek için birçok alternatif var. Lazer epilasyon ve IPL aletleri de son zamanlarda çok tercih edilen ürünlerden. Özellikle evde kolayca uygulanabildiği için kullanışlı görülen ürünler tüylerden kurtulmak isteyenlerin başvurduğu yollardan. Ev rahatlığında tüy sorununuza çözüm bulmak için alabileceğiniz cihazları merak ediyor musunuz?

Tabii bu cihazları almak isteyenlerin kafasındaki tek soru bu cihazların işe yarayıp yaramadığı. Lazer ve IPL cihaz tüyleri bitirir mi? sorusunu birçok kişi soruyor ve cevabına göre satın almak istiyor. Bu cihazların tüyler üzerinde kalıcı etkisi olduğu biliniyor. Herkesin tüy yapısına göre değişse de çoğunlukla tüyler konusunda en etkili cihazlar bunlar.

Hem lazer hem IPL cihazlarının birçok çeşidi bulunuyor. Bu yüzden bu cihazları satın almak isteyenler en iyi lazer cihazı hangisi ve en iyi IPL cihazı hangisi diye araştırıyor. Biz de evde lazer epilasyon aleti kullananlar tarafından ve en iyi lazer epilasyon cihazı yorumlarından yola çıkarak, en çok tercih edilen lazer epilasyon aletlerini sizin için bir araya getirdik. Tüy probleminizi evde kolayca çözmek için ''En iyi evde lazer epilasyon aleti hangisi?'' sorusuna aşağıda yanıt bulabilirsiniz.

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2 ayrı başlıkla gelen Philips Lumea BRI950/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Hem kadınlar hem erkekler için uygun Philips Lumea lazer epilasyon aleti, tüy sorununa çözüm bulmak için tasarlanmış bir cihaz. En önemlisi ev konforunda bu işlemi uygulamanıza imkan veriyor. SmartSkin sensörü cilt tonunu algılıyor ve bu sayede en uygun ışık ayarını gösteriyor. Kendi uygulaması üzerinden seanslarınızı takip etmeniz mümkün.

Yüz ve vücut için ayrı başlıkları var.

Yüz başlığının ekstra UV filtresi bulunuyor.

bulunuyor. Hassas bölgeler için de uygun.

Akıllı başlıkları vücudun her kıvrımına uyum sağlamak için tasarlanmış.

250.000 ışık atışı

12 uygulamadan sonra 6 ay boyunca pürüzsüz cilt

İstenmeyen atışları önlemek için entregre güvenlik sistemi var.

''2.5 sene hastanelerde lazer gördüm. O soğuk odalarda acıdan kasıla kasıla girdiğim seanslara acıyorum. Şimdi senede 3-4 kere az az çıkan tüylerimi toplamak için aldım cihazı. Çok memnunum. Evimde rahat rahat keyifle kullanabiliyorum. Şahane bir lüks.. :)''

Kablosuz kullanım özelliği sayesinde pratik bu cihazı almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon üzerinden daha uygun fiyata satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kendi çantasıyla gelen Braun Silk Expert Pro 5 Lazer Epilasyon Aleti

2 ayrı başlığı olan Braun Silk Expert Pro 5, 12 haftalık bakımdan sonra tüylerde %74 azalma sağlayan IPL cihazlarından biri. Skin Pro 2.0 özelliği sayesinde cilt rengini otomatik algılıyor ve buna uygun şekilde güç uyguluyor. 2 hassas modu var, bu modlar hassas bölgeler için ışık yoğunluğunu azaltıyor.

Standart ve hassas başlık

başlık 22 yıl tüm vücut bakımına eşdeğer 400.000 flaş atımı

125 defaya kadar flaş atış

10 Yoğunluk düzeyi

Mini yüz tıraş makinesiyle birlikte gelen Braun Silk Expert Pro 5'i incelemek için tıklayın.

Kullanıcı yorumu:

''7 ay oldu alalı ben daha öncesinde lazer işlemi gördüm ama bitirecek kadar değildi koltuk altım az kalmıştı yine baya çıkıyordu ona rağmen koltuk altım bitti diyebilirim bacaklarımdaki tüyler henüz bitmedi ama aşırı seyrekleştirdi ve baya inceltti tüyleri bikini bölgesinde de çıkıyor ama henüz orası bitmiş değil ara ara seyrekleştirdi hiç çıkmıyor geri yerleri çıkıyor ama semsert bi kıl değil baya yumuşadı ve inceltti tüyleri zaten en zor biten yerler olarak söyleniyordu doğruymuş yani yüzüme kullanmıyorum ben.''

Ekstra uzun kablosu bulunan Philips BRI921/00 Lumea Advanced Lazer Epilasyon Aleti

5 manuel yoğunluk ayarı olan Philips Lumea Advanced, üç uygulamadan sonra tüylerde azalma vadediyor. Bu cihazın yüz ve vücut için ayrı 2 başlığı bulunuyor. Uygulaması sayesinde programınızı planlayabiliyorsunuz. Yanında Satin Compact kalem düzeltici de geliyor. Bu düzeltici yüzdeki tüyleri almak için tasarlanmış.

250.000 atış

Kablolu kullanım

Entegre UV filtresi var.

var. Yüzde ekstra güvenlik için hassas bölge başlığı

Bacak gibi geniş bölgelerde hızlı uygulamak için geniş uygulama penceresi

Doğal rengi kumral, kahverengi ve siyah olan tüylerde kullanım için uygun.

''2. haftada tüylerde %80 dökülme oldu diyebilirim. Gayet güzel ve kullanışlı.''

Cilt rengi analizi yapan Philips Lumea Advanced için tıklayabilirsiniz.

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Fazla atışıyla uzun süre kullanılabilen Yasomi TM27S Buz Başlıklı Lazer Epilasyon Aleti

Buz hissi ile ağrısız epilasyon yapmayı sağlayan Yasomi'nin 5 vites ışık yoğunluğu bulunuyor. Hassas bölgeler için en düşük ayarı kullanabilirsiniz. Büyük LED ekrana sahip.

990.000 atış

Manuel ve otomatik modları var.

var. Aşırı ısınmaya karşı korumalı.

Cilt temas sensörü bulunuyor.

Kablolu kullanım

4 haftada etki göstermesi beklenen Yasomi lazer epilasyon cihazı için tıklayın.

Ağrısız bir deneyim için Robx A2024 Yeni Nesil Buz Soğutmalı IPL Epilasyon Aleti

Buz soğutmalı olduğu için daha ağrısız bir epilasyon sunan Robx A2024, aynı zamanda tahrişi de engelliyor. Farklı cilt rengi ve tüy tipleri için 5 farklı enerji ayarı bulunuyor. Düşük enerji ayarını hassas bölgeler için güvenle kullanabiliyorsunuz. Robx A2024 saklama çantasıyla birlikte geliyor.

990.000 atış

Cilt temas sensörü bulunuyor.

bulunuyor. Kablolu kullanım

Dahili UV koruması var.

Rahat bir tüy alma deneyimi yaşamak için tıklayabilirsiniz.

Amazon güvencesiyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Cilt yanma hissini azaltan Yasomi Pl-06 Sapphire Lazer Epilasyon Cihazı

Buz başlıklı Yasomi Pl-06 Sapphire acısız, ağrısız ve cilt hasarı olmadan tüylerinizi alabilmenizi sağlıyor. Küçük boyutu sayesinde kolayca her yere yanınızda götürmeniz mümkün.

990.000 atış

9 seviyeli ayarı bulunuyor.

bulunuyor. Cilt tonu seçimi yapmak mümkün.

Otomatik ve manuel atış seçenekleri var.

Kablolu kullanım

''Kullandıkça güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Başlığı rahat bir şekilde kullanılıyor, bölge uygulamalarında sorun yaşamıyorsunuz. Tavsiye ederim.''

Hızlı ve acısız bir epilasyon deneyimi için tıklayın.

3 yoğunluk seviyesi olan Braun Silk Expert Pro 3 PL3133

Akıllı IPL özelliği sayesinde ten rengini otomatik algılıyor ve ona göre atış yapıyor. Bu, cildiniz üzerinde hızlı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Kompakt tasarımı sayesinde kullanımı oldukça kolay. Yeni başlayanlar için nazik ayar modu var. Ayrıca kendi çantası da bulunuyor.

16 yıl boyunca tüm vücut bakımına eşdeğer olan 300.000 flaş atımı kapasitesine sahip

Dahili UV filtresi

Yüz, bikini ve koltuk altı için hassasiyet başlığı bulunuyor.

Derin çekme ve kayar mod seçenekleri var.

Aradığınız lazer epilasyon aletinin Braun Silk Expert Pro 3 PL3133 olduğunu düşünüyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

Uzun yıllar kullanım imkanı sunan XSOUL Evde IPL Kalıcı Epilasyon Cihazı

Erkekler ve kadınların kullanımına uygun XSOUL IPL epilasyon cihazı, tüylerin yeniden büyümesini engellemek için tasarlamış. Farklı güç seviyeleri sayesinde en uygun güç seviyesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tüm vücut için kullanabileceğiniz XSOUL'un manuel ve otomatik 2 modu var.

5 güç seviyesi

999.999 atış

Kablolu kullanım

''Bu fiyata alınabilecek en iyi ürün. Zaman kısıtınız yoksa diğer pahalı ürünlerle aynı sonuca kadar gidersiniz.''

Yanında gözlüğü ile gelen XSOUL IPL cihazını incelemek için tıklayın.

Braun’un en hızlı cihazlarından biri olan Braun Silk Expert PL5237 Yeni Nesil IPL Cihazı

Tüm vücut için kullanılabilen Braun Silk Expert PL5237, 4 haftada gözle görülür tüy azalması vadediyor. Kadınların ve erkeklerin kullanımı için tasarlanan ürünün UV korumalı SensoAdapt sensörü, otomatik ve sürekli şekilde cilt tonunuza uyum sağlıyor.

22 yıl boyunca kullanım imkanı sunan 400.000 atış

10 yoğunluk düzeyi

Hassas bölgeler için normal, nazik veya ekstra nazik ayar seçeneği

Geniş ve hassas başlık

Kompakt tasarıma sahip.

Ev rahatlığında tüylerinizden kurtulmak için tıklayabilirsiniz.

Daha uygun fiyata Hepsiburada üzerinden satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hızlı ve etkili IPL cihazlarından Braun IPL İpek Uzman Pro 5 PL5124 Lazer Epilasyon

Braun Pro 5'in 10 yoğunluk seviyesi bulunuyor. SensoAdapt Sensörü cilt rengini sürekli okuyarak uygun ışık yoğunluğunu ayarlıyor. En düşük enerji modunda her iki ayağa uygulamak 5 dakika sürüyor.

400.00 atış

Hassas bölgelere uygun başlığı var.

Hızlı kayma ve derin çekme modu dahil 3 modu bulunuyor.

Kablolu kullanım

Güzellik çantası olan Braun Pro 5'e ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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