League of Legends Classic resmen duyuruldu. Riot Games, oyunun ilk yıllarını yeniden yaşatacak modu 29 Temmuz'da oyuncularla buluşturacak. Eski Summoner's Rift haritasından klasik rün ve ustalık sistemine kadar pek çok nostaljik özellik modern dokunuşlarla geri dönüyor.

League of Legends, 15 yılı aşkın sürede onlarca büyük değişiklik geçirdi. Yeni şampiyonlar, güncellenen yetenekler ve tamamen yenilenen sistemler derken oyunun ilk dönemleri artık yalnızca eski oyuncuların hafızasında yaşamaya başlamıştı. Riot Games ise uzun süredir dile getirilen bu özlemi sonunda gerçeğe dönüştürüyor.

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Şirketin duyurusuna göre League of Legends Classic, 29 Temmuz'da yayınlanacak 26.15 yamasıyla birlikte erişime açılacak. Riot Games'in özellikle altını çizdiği nokta ise Classic'in belirli bir eski yamayı birebir geri getirmemesi. Bunun yerine oyunun ilk yıllarında en çok sevilen özellikler bir araya getirilirken, günümüz oyuncularının alıştığı bazı yaşam kalitesi iyileştirmeleri de korunuyor.

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Eski League Deneyimi Modern Dokunuşlarla Geri Geliyor

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League Classic'in temelini 2013 yılındaki 3. Sezon oluşturuyor. Oyuncuları klasik Summoner's Rift haritası, eski Rünler ve Ustalıklar sistemi, unutulmaz eşya dizilimleri, nostaljik Sihirdar Büyüleri ve yeniden düzenlenmeden önceki yetenek setlerine sahip şampiyonlar bekliyor. Riot Games, eski atmosfer korunurken haritanın ışıklandırma, gölgelendirme ve dokularının günümüz standartlarına uygun şekilde iyileştirildiğini de belirtiyor.

İlk sürümde toplam 60 şampiyon oynanabilir olacak. Bunların 40'ı oyunun ilk çıkış dönemindeki karakterlerden oluşurken, kalan 20 şampiyon ise 2009-2013 yılları arasında oyuna eklenen isimlerden seçildi. Riot Games ayrıca Classic modunun zaman içinde yeni şampiyonlarla genişletileceğini de doğruluyor. Mevcut hesabında bu şampiyonlara sahip olan oyuncular ise onları yeniden satın almak zorunda kalmayacak.

Eski Rün ve Ustalık Sistemi de Geri Dönüyor

League of Legends'ın en çok özlenen sistemlerinden biri olan eski Rünler ve Ustalıklar da Classic modunun önemli parçalarından biri olacak. Ancak Riot Games, oyuncuların saatlerce IP biriktirerek rün satın aldığı eski sistemi birebir geri getirmek yerine daha hızlı ilerleyen yeni bir açılma sistemi hazırladı. Oyuncular Classic Levels sistemi üzerinden ilerledikçe yeni rünler, ustalıklar ve ek rün sayfalarının kilidini açabilecek.

Classic Levels sistemi bununla da sınırlı kalmayacak. Oyuncular maç oynadıkça seviye kazanacak, Mavi Öz, IP, kozmetik ödüller ve farklı içerikler elde edecek. Level 10'a ulaşan oyuncular ise Summoner's Journey isimli yeni ilerleme sistemine geçiş yaparak Salt derecesinden Legend seviyesine kadar yükselebilecek.

Klasik Kostümler ve Yeni Topluluk Sistemi Geliyor

Riot Games, Classic deneyimini yalnızca oynanışla sınırlamıyor. Yeni Classic Pass sistemi sayesinde oyuncular ücretsiz ve ücretli ödül yolları üzerinden klasik kostümler, portreler, ifadeler, unvanlar ve Classic Skin Token kazanabilecek. Ayrıca 2009-2013 döneminin ikonik kostümleri yeniden erişilebilir hâle gelirken, bu kostümlere özel Classic Chroma seçenekleri de sunulacak.

Belki de en dikkat çekici yenilik ise The Council sistemi. Riot Games, oyunun denge kararlarını geliştirme ekibinin almaya devam edeceğini belirtse de oyuncuların belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra hangi şampiyonların oyuna ekleneceği, hangi kostümlerin hazırlanacağı ve bazı oynanış değişiklikleri gibi konularda oy kullanabileceğini açıkladı. Böylece League Classic'in geleceğinde topluluğun da doğrudan söz sahibi olması hedefleniyor.