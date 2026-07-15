Otomobil dünyasının en özel modellerinden biri olarak kabul edilen Lexus LFA geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni nesil model hakkında ortaya çıkan bilgiler, Lexus'un süper otomobil segmentine güçlü bir dönüş yapacağını gösteriyor.

Lexus'un efsanevi süper otomobili LFA, yıllar sonra yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. İlk kez 2010'da tanıtılan ve yalnızca 500 adet üretilen model, özellikle Yamaha ile geliştirilen atmosferik V10 motoru sayesinde otomobil tarihinin en unutulmaz araçlarından biri haline gelmişti.

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Aradan geçen yılların ardından Lexus, LFA ismini yeniden kullanmaya hazırlanıyor. Ancak yeni model, selefinden oldukça farklı bir karaktere sahip olabilir.

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Lexus, yeni konsept süper otomobilin adının "LFA Concept" olduğunu doğruladı.

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Daha önce Sport Concept olarak gösterilen model, artık doğrudan LFA ismiyle anılıyor ve gelecekte üretime girecek bir süper otomobilin ön gösterimi olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme de yıllardır devam eden "LFA geri dönecek mi?" sorusuna verilmiş en net cevap olarak görülüyor.

Yeni model selefinden çok farklı olacak.

İlk LFA'nın en dikkat çekici özelliği yüksek devir çeviren atmosferik V10 motoruydu. Ancak yeni nesil LFA'nın tamamen elektrikli bir yapıyla geliştirildiği belirtiliyor. Lexus tarafından tanıtılan LFA Concept de elektrikli bir süper otomobil olarak gösterildi.

Bununla birlikte son dönemde test görüntüleriyle ortaya çıkan bazı prototiplerin ise hibrit çift turbo V8 motor kullanabileceği yönünde iddialar bulunuyor. Bu nedenle Lexus'un henüz son kararını açıklamadığı düşünülüyor.

Tasarımda yine çok iddialı.

Yeni LFA, uzun kaputu, geniş çamurlukları ve yere yakın gövde yapısıyla klasik süper otomobil çizgisini koruyor. Tasarım detaylarında hem orijinal LFA'dan hem de Lexus'un yeni nesil konseptlerinden izler görmek mümkün. İç mekânda ise sürücü odaklı minimalist bir yaklaşım dikkat çekiyor. Büyük ekranlar yerine sürüş deneyimini ön plana çıkaran bir kokpit tasarımı tercih edilmiş durumda.

Lexus henüz resmi bir tarih açıklamadı ancak ortaya çıkan prototipler ve son gelişmeler, yeni LFA'nın önümüzdeki birkaç yıl içinde tanıtılabileceğine işaret ediyor.