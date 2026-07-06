Temmuz 2026 itibarıyla Lexus Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın öne çıkan modelleri arasında yer alan LBX, UX, NX, RX ve ES'teki son fiyatları ortaya koyuyor. Üst düzey konforu, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve verimli hibrit motor seçenekleriyle dikkat çeken Lexus modelleri, premium segmentte farklılaşan bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.
Temmuz 2026 ayında Lexus tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri ve dönemsel avantajlar da araç satın alma sürecini daha cazip hale getiriyor. Bu rehberde Lexus'un güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve kredi fırsatlarına ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.
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Lexus tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Temmuz 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|LBX Hybrid
|3.150.000 TL
|2.790.000 TL
|NX Hybrid
|7.615.000 TL
|-
|RX Hybrid
|10.740.000 TL
|-
|RX Performans Hybrid
|12.525.000 TL
|9.780.000 TL
|LM Hybrid
|17.265.000 TL
|18.865.000 TL
Lexus İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026
Lexus RX 500h F Sport'ta 1,97 Milyon TL'den Başlayan Takas Desteği
Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında 2026 model yılı Lexus RX 500h F Sport modelinde 1.970.000 TL'den başlayan takas desteği sunuluyor. Kampanya sayesinde mevcut aracını takasa vererek yeni RX 500h F Sport sahibi olmak isteyen müşteriler, yüksek tutarlı takas avantajından yararlanabiliyor.
Lexus LBX Base'de 475 Bin TL'den Başlayan Takas Desteği
Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında 2026 model yılı Lexus LBX Base modelinde 475.000 TL'den başlayan takas desteği sunuluyor. Kampanya sayesinde mevcut aracını takasa vererek yeni Lexus LBX sahibi olmak isteyen müşteriler, önemli bir fiyat avantajı elde edebiliyor.