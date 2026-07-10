Temmuz ayında premium segmentte sıfır otomobil satın almayı planlayanlar için Lexus'un kampanyaları dikkat çekiyor. LBX'ten RX'e kadar uzanan model gamındaki güncel fiyat avantajlarını ve finansman fırsatlarını sizler için bir araya getirdik.

Premium otomobil segmentinde konforu, hibrit teknolojileri ve yüksek kalite algısıyla öne çıkan Lexus, Temmuz 2026 döneminde çeşitli modellerinde kampanyalar sunmaya devam ediyor. Özellikle SUV ağırlıklı ürün gamıyla dikkat çeken marka, şehir kullanımına uygun kompakt modellerden üst sınıf lüks SUV'lara kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler sunuyor.

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Bu içerikte Lexus'un Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat avantajlarını bir araya getiriyoruz. Eğer LBX, NX, RX, ES veya RZ gibi modellerden birini satın almayı planlıyorsanız, markanın sunduğu kampanyaları ve güncel fiyat listesini aşağıda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Türkiye'de satışta bulunan Lexus modelleri arasında özellikle LBX, NX ve RX dikkat çekiyor.

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Lexus Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Lexus LBX Hybrid

Lexus'un kompakt premium SUV modeli LBX Hybrid'in fiyatında dikkat çekici bir indirim yapıldı. Daha önce 3 milyon 150 bin TL'den satışta olan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 790 bin TL'ye geriledi. Böylece LBX Hybrid'de 360 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanırken, model premium hibrit SUV segmentinde daha rekabetçi hale geldi.

Lexus RX Performans Hybrid

Lexus'un performans odaklı lüks SUV modeli RX Performans Hybrid, listedeki en yüksek tutarlı indirimlerden birine imza attı. Daha önce 12 milyon 525 bin TL olarak açıklanan model, yeni fiyat listesinde 9 milyon 780 bin TL'ye geriledi. Bu değişimle birlikte araçta tam 2 milyon 745 bin TL'lik indirim uygulanmış oldu. RX Performans Hybrid, yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte lüks SUV segmentinde dikkatleri üzerine çekti.