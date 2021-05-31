Bir Devrin Sonu: LG, Akıllı Telefon Üretimini Durdurdu

Güney Kore merkezli bir haber ajansı, LG'nin akıllı telefon üretimini resmen durdurduğunu açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre LG, Vietnam'da telefon ürettiği fabrikayı ev aletleri üretimine yönlendirecek.

Güney Koreli teknoloji devi LG, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla akıllı telefon sektöründen çekileceğini duyurmuştu. Şirket, mevcut tüketicilerin bu durumdan etkilenmeyeceğini; garanti, servis ve yazılım güncelleme süreçlerinin olduğu gibi devam edeceğini açıklamıştı. Bugün Güney Kore'den gelen haberler, LG'nin bu konuda somut bir adım daha attığını gözler önüne seriyor.

Güney Kore merkezli bir haber ajansı olan Asiae, LG'nin telefon üretimini bugün itibarıyla durdurduğunu açıkladı. LG, bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak gelen haber, pek de şaşırtıcı değildi. Zira LG, daha önce yaptığı açıklamalarda 31 Temmuz'dan bahsetmişti. Bu konuyla ilgili olarak net bir şekilde "Beklenen oldu." diyebiliriz.

LG'nin telefon ürettiği dev fabrika, ev aletleri üretecek

LG, akıllı telefon üretimini Vietnam'da bulunan dev fabrikada yapıyordu. Akıllı telefon üretiminin bugün itibarıyla durdurulması, bu fabrikayı işlevsiz hale getirmiş oldu. Ancak LG, bu devasa fabrikayı zaman kaybetmeden kullanmaya başlamak istiyor gibi görünüyor. Asiae'de yer alan habere göre fabrika, yeniden dizayn edildikten sonra ev aletlerinin üretimini gerçekleştirecek.

Şirket, konuyla ilgili açıklamalarında bazı telefon modelleri için de 3 yıl güncelleme sözü verdiğini açıklamıştı. Bu da LG'nin piyasaya sürdüğü bazı akıllı telefonların Android 13 alacağı anlamına geliyordu. Eğer sizler de nispeten yeni olan bir LG telefon aldıysanız, cihazınızın Android 13 güncellemesi alıp almayacağını merak ediyorsanız yukarıdaki ilgili haberimize göz atabilirsiniz.