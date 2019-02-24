LG V50 ThinQ 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri

LG'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı yeni amiral gemilerinden biri olan V50 ThinQ 5G, sahip olduğu özellikler ve ikinci ekranı barındıran kılıfı ile dikkatleri çekmeyi başardı. Peki LG bu sefer iyi bir telefon çıkarmış mı? Gelin birlikte göz atalım.

LG, Mobil Dünya Kongresi'nde iki yeni amiral gemisini tanıttı: V50 ThinQ 5G ve G8 ThinQ. İsimlerin hiç hoş görünmediğinin farkındayız, ancak LG son birkaç yıldır amiral gemisi telefonlarına böyle isimler vermeyi seviyor. İlk çıktığında üst çerçevede sahip olduğu ikincil ekranla dikkatleri kendisine toplayan V serisinin en yeni versiyonu V50 ThinQ 5G'de bunun farklı bir anlayışla geri geldiğini görüyoruz. Telefonun özelliklerini birlikte inceleyelim.

Tasarım

Her ne kadar LG'nin yeni telefonunda heyecan verici bir yenilik yapmasını beklemiş olsak da V50'nin tasarımıyla V40'ın tasarımında çok ciddi farklar yok.

V50'nin ön tarafında 6,4 inçlik QHD+ çözünürlüklü OLED bir ekran bulunuyor. Ancak, standart çentiklerden uzaklaşıp su damlası şeklindeki küçük çentikleri kullanan diğer firmaların aksine LG, V40'ta da kullandığı büyük çentiği bu telefonda da tercih etmiş. Bu bölmede ise 2 adet ön kamera ve sensörler bulunuyor. Yani çentik boş kullanılmamış.

Cihazın arka tarafına baktığımızda üçlü kamera sistemini ve parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Buradaki dikkat çekici farklılık ise, önceki telefonlardakinin aksine kamera çıkıntısını artık bulunmuyor olması.

Kameraların teknik özellikleri ise şöyle: 12MP f/1.5 standart açı, 12MP f/2.4 telefoto, 16MP f/1.9 geniş açı. LG'nin kamera tarafına eklediği yeniliklerden biri, ön kamerayla ve arkadaki standart kamerayla (telefoto değil) portre fotoğraflar çekebilme özelliği. Kulağa hoş geliyor olsa da, kamera incelemeleri yayınlanmadan bir şey söylememiz çok doğru olmaz.

LG V50 ThinQ 5G'nin teknik özelliklerine ve yazılımına geçmeden önce IP69 sertifikasına sahip olduğunu ve suya ve toza dayanabildiği söyleyelim.

Donanım ve Yazılım

2019'da çıkan her yeni amiral gemisi modelden beklenildiği gibi, LG V50 de Snapdragon 855 işlemcisiyle geliyor. 6GB RAM ve 128GB depolamaya sahip olan cihazın bataryası ise 4000 mAh ile oldukça iyi. Ancak artan batarya telefonu biraz kalınlaştırıp ağırlaştırmış. V50, 8.2mm kalınlığında ve 183 gram ile V40'dan 14 gram daha ağır.

V50'yi LG G8'den ve diğer telefonlardan ayrıan özelliği ise, sahip olduğu Snapdragon X50 5G modemi. 5G teknolojisi çok yüksek hızlar vadetse de operatörlerin bunu destekliyor olması gerekiyor. Yani telefonun bu hızları görebilmesi için biraz daha vakti var.

Bunun yanında LG V50, Bluetooth 5, Quick Charge 3, Google Lens desteği ve yapay zekalı kamera dışında LG telefonlardan beklediğimiz bazı ekstra özellikleri de içeriyor: Boombox Hoparlör, 32 bit Hi-Fi Quad DAC ve 3,5mm'lik kulaklık girişi.

Yazılım tarafındaysa çok da şaşılacak bir şey yok. LG yeni amiral gemisi, kutudan Android 9 Pie ile çıkacak ve LG'nin kendi arayüzünü kullanacak.

Toparlayacak olursak, teknik özellikler şu şekilde:

Ekran: 6,4 inç QHD+ çözünürlük, OLED panel, 537ppi, 19.5:9 ekran oranı, HDR10 teknolojisi,

6,4 inç QHD+ çözünürlük, OLED panel, 537ppi, 19.5:9 ekran oranı, HDR10 teknolojisi, Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Arka kamera: 12MP f/1.5 standart açı + 12MP f/2.4 telefoto + 16MP f/1.9 geniş açı

12MP f/1.5 standart açı + 12MP f/2.4 telefoto + 16MP f/1.9 geniş açı Ön kamera: 8MP f/1.9, 80-derecelik açı standart lens + 5MP f/2.2, 90-derecelik açı ikinci lens.

8MP f/1.9, 80-derecelik açı standart lens + 5MP f/2.2, 90-derecelik açı ikinci lens. RAM: 6GB

6GB Depolama: 128GB dahili + microSD kart desteği

128GB dahili + microSD kart desteği Batarya: 4000 mAh, Quick Charge 3, USB-C

4000 mAh, Quick Charge 3, USB-C Ses: 3.5mm'lik kulaklık girişi, 32 bit Hi-Fi Quad DAC

3.5mm'lik kulaklık girişi, 32 bit Hi-Fi Quad DAC Suya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikası

Çift ekran deneyimi için ekranlı kılıf

LG, V serisinin köklerine bu sefer farklı bir yaklaşımla inmeyi tercih etmiş. Telefonda yeni bir ekran için yer açmaktansa ekranı kılıf kullanarak telefona eklemiş. İstediğiniz zaman takıp çıkarabileceğiniz bu ekstra ekran, büyük alan gerektiren uygulamalarda ya da oyunlarda hoş bir etki oluşturabilir. Yeni ekran kılıfta olduğu için katlanıp kapatılabiliyor olsa da bunu doğal olarak görüntünün olduğu yerden yapmıyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

LG bu konuda herhangi bir açıklama yapmaktan çekindi. Bu sebeple ne V50'nin ne de G8'in fiyatı hakkında net bir şey söyleyemiyoruz. Fakat telefonun sahip olduğu donanımlar ile çok da uygun fiyatlı olmayacağını tahmin edebiliriz.