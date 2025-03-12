LG, "OLED evo G5" ve "OLED evo C5" isimli 2025 model televizyonlarını duyurdu. ABD'de satışa açılan televizyonların fiyatları dudak uçuklatıyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, 2025 model OLED televizyonlarını ABD pazarında satışa sundu. Üstün özelliklerle donatılan televizyonlar, fiyatları ile can yakacak gibi görünüyorlar. Hatta bu televizyonlara ödenecek para ile Türkiye'de oldukça iyi bir otomobil bile satın alabilirsiniz.

LG'nin yeni televizyonları, "OLED evo G5" ve "OLED evo C5" olarak isimleniriliyorlar. G5 serisinde 97 inç olarak gördüğümüz maksimum ekran boyutu, C5 serisinde ise 83 inç olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zekâ desteğine sahip olan televizyonlar, sundukları tüm özelliklerle kullanıcılara efsane bir deneyim yaşatacaklar gibi görünüyor.

Karşınızda LG OLED evo G5

Alpha 11 AI Gen2 isimli işlemciden güç alan LG OLED evo G5, yapay zekâ destekli görüntü iyileştirme desteği sunuyor. Perfect Black teknolojisi sayesinde siyah rengi daha derin üreten panel, renk doğruluğu ile canlılığı artırıyor. 4K 165Hz VRR, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium gibi özelliklerle donatılan televizyon, oyunseverler için de eşsiz bir deneyim sunuyor.

LG OLED evo G5 serisini satın almak isteyen kullanıcılar, 55, 65, 77, 83 veya 93 inç boyutları tercih edebiliyorlar. En küçük boyutlu versiyonun fiyatı 2.500 dolar olarak açıklandı. 93 inç boyutlu LG OLED evo G5'in (OLED97G5WUA) fiyatı ise tam 25 bin dolar. Bu para, bugünün kuruyla 915 bin TL'ye denk geliyor.

LG OLED evo C5 ise böyle görünüyor

LG OLED evo C5, G5 serisinin biraz daha düşük performanslı ve ulaşılabilir bir versiyonu. Bu televizyonda Alpha 9 AI Gen 8 işlemci bulunuyor. Tıpkı G5 serisindeki gibi Perfect Black teknolojisine sahip olan televizyonda AI Picture Pro ve AI Sound Pro gibi teknolojiler de mevcut. 144 Hz'de 4K çözünürlük desteğine sahip olan bu model de G5 gibi oyunculara da hitap edecek.

C5 serisinde 42 inçten başlayıp 83 inçe kadar ulaşan ekran boyutları görüyoruz. En küçük ekran boyutuna sahip OLED42C5PUA'nın fiyatı 1.400 dolar. LG OLED evo C5'in en büyük boyutlu versiyonunu (OLED83C5PUA) tercih eden tüketiciler ise 5.400 dolar ödeme yapacaklar.