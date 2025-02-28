Infinix, dikey düzlemde üçe katlanabilen telefonu Mini Tri-Fold'u duyurdu. Henüz konsept aşamada olan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Türkiye'de büyük ilgi gören Çinli teknoloji şirketi TECNO'nun kardeşi olan Infinix, düzenlediği bir etkinlikte üçe katlanan yeni telefonunu duyurdu. "Mini Tri-Fold" olarak isimlendirilen ve henüz konsept aşamada olan telefon, ilginç yapısı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Infinix'in yeni akıllı telefonu, dikey olarak iki kez katlanabiliyor. Henüz teknik özellikleri açıklanmayan telefon, farklı ihtiyaç durumlarına göre ayarlanabilen yapısı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Infinix Mini Tri-Fold

Infinix tarafından yapılan açıklamara göre Mini Tri-Fold, standart bir akıllı telefon olarak kullanılabilmesine ek olarak bir aksiyon kamerası olarak veya egzersiz takibi için kullanılabilecek. Kullanıcı, bu akıllı telefonu sırt çantasına sabitleyebilecek veya spor salonunda kullandığı ekipmana takabilecek.

Infinix, Mini Tri-Fold'u ne zaman piyasaya süreceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Telefonun seri üretime geçip geçmeyeceği, üretilmesi hâlinde kaç paradan satılacağı gibi hususlar şimdilik belirsizliğini koruyor.