LG, orta seviye yeni telefonlarından olan LG Style 3'ü resmi olarak tanıttı. Qualcomm Snapdragon 845 işlemciye sahip telefonda OLED ekran bulunuyor.

LG, yeni orta seviye ve düşük bütçelere uygun telefonlarından olan LG Style 3'ü resmi olarak tanıttı. Japonya'da tanıtılan yeni cihazda Snapdragon 845 işlemci, arkada çift kamera ve OLED panel bulunuyor. Cihazın LG'nin Stylus kalem desteğiyle birlikte gelen Stylus serisiyle karıştırılmaması gerekiyor çünkü LG Style 3'te Stylus desteği bulunmuyor.

LG Style 3'ü diğer orta seviye akıllı telefonlardan ayıran özelliği Snapdragon 845 işlemciye sahip olması. İki yıl önce ortaya çıktığından beri bazı popüler amiral gemilerinde kullanılan bu yonga setinin varlığıyla birlikte aşırı kullanımlarda dahi gecikme olmadan kullanılabilen bir cihazla karşı karşıya kalacağımızı bekleyebiliriz.

48 MP'lik arka kamera

4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olan telefonun hafızası microSD kart ile 512 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Cihaz bir amiral gemisi yonga seti ile güçlendirildiği için, şirketin onu daha yüksek bir RAM ve depolama ile eşleştirmesi veya en azından daha üst düzey bir yapılandırma varyantı getirmesinin daha anlamlı olacağı düşünülüyor.

6,1 inç büyüklüğünde ekrana sahip cihazda FHD+ çözünürlükle birlikte OLED ekran teknolojisi yer alıyor. Kayda değer bir özellik olarak da cihaz, modern su damlası çentiği ya da delik ekran yerine iPhone benzeri çentik kullanıyor. Çentikte 8 MP'lik bir ön kamera bulunuyor.

LG Style 3 arka tarafta çifte kamera sistemiyle donatılmış. Burada 48 MP'lik bir birincil sensör bulanıklık efekti yakalamak için kullanılan 5 MP'lik bir başka sensörle takviye edilmiş. Bununla birlikte yeni cihazda neden bir sensör daha bulunmadığı bilinmiyor çünkü düşük bütçelere uygun telefonlarda dahi artık 3 kameralı sistem görebiliyoruz.

İşletim sistemi olarak Android 10 ile gelecek olan cihazaın arka tarafında güvenlik amacıyla bir parmak izi okuyucu da koyulmuş. LG Style 3'ün bataryasıysa 3,500 mAh. Tan Vakti Beyazı ve Siyah Ayna renk seçenekleriyle gelecek olan cihazın Japonya'da haziran ayında 38.160 yene satışa çıkması bekleniyor. Bu da vergiler hariç 2.358 TL'ye tekabül ediyor.

LG Style 3 özellikleri