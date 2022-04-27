Sosyal medya platformlarında kullandığımız hesaplarının sayısı arttıkça bunları tek bir bağlantı olarak paylaşmak için karşımıza Linktree ve benzeri yeni hizmetler çıkmaya başladı. Gelin Linktree nedir biraz daha yakından inceleyelim ve Linktree alternatifi olarak kullanabileceğiniz benzer uygulamaları ve internet sitelerini görelim.

Aktif olarak kullandığımız sosyal medya platformu sayısı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte artık pek çok kişinin kendi internet sitesi, blogu ya da YouTube kanalı var. Tüm bu hesapları biriyle paylaşmak istediğiniz zaman bir dolu link göndermek epey can sıkıcı olacağı için devreye, tüm bu hesapları tek bir bağlantı üzerinden paylaşmanızı sağlayan Linktree ve benzeri hizmetler giriyor.

Linktree ve benzeri uygulamalar, kullanıcılara herhangi bir yönetim ya da kontrol mekanizması sunmazlar. Yalnızca birden çok bağlantıya tek bir bağlantı üzerinden ulaşılmasını sağlayan bir arayüz sunarlar. Yani bir nevi, tüm hesap bağlantılarınızın olduğu bir internet sitesi sahibi olursunuz. Gelin Linktree nedir biraz daha yakından inceleyelim ve Linktree alternatifi olarak kullanabileceğiniz benzer uygulamaları ve internet sitelerini görelim.

Linktree nedir, ne işe yarar?

Alex Zaccaria, Anthony Zaccaria, Nick Humphreys ve Bolster Yaratıcı PTY LTD tarafından geliştirilen Linktree için bir sosyal medya paylaşım hizmeti demek mümkün. İlk kez 2016 yılında yayınlanan Linktree, kullanıcılarına pek çok farklı bağlantıyı tek bir bağlantı üzerinden diğer kullanıcılara sunabilecekleri bir arayüz sunuyor. Linktree internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse; diyelim beş tane sosyal medya hesabınız, iki tane YouTube kanalınız ve bir tane de blogunuz var. Toplam sekiz tane olan bu bağlantıları tek tek diğer kullanıcılara ulaştırmak yerine bir Linktree sayfası açarak hepsinin bağlantısını bu sayfaya ekleyebilir ve yalnızca Linktree bağlantısını paylaşarak diğer kullanıcıların tüm hesaplarınıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Komik bir ayrıntı; Linktree ilk açıldığı zaman zayıf bir altyapı kullanıyordu ve 3 bin kullanıcı sahibi olduğu zaman sistem çökmüştü. Bu tür olaylar nedeniyle Instagram, 2018 yılında Linktree bağlantılarını spam olarak kabul etmişti ancak daha sonra olayın anlaşılması üzerine özür dilemişti. Linktree temel kullanımı tamamen ücretsiz ancak dilerseniz Pro pakete ücretli abone olarak çok daha geniş hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Linktree benzeri alternatifler siteler:

ContactInBio

bio.fm

Lnk.Bio

Tap Bio

EverLinks

Campsite

Linkin.bio

Taplink

Carrd

Tüm sosyal medya hesaplarınızı ve diğer bağlantılarınızı tek bir bağlantı ile sunmanızı sağlayan ContactInBio üzerinden tüm bağlantılarınızın görüntüsünü ve sayfanın arka planını dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ziyaretçilerinizi Instagram DM, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarına yönlendirecek bağlantılar ekleyebilirsiniz. Tek hesapta yüzden fazla bağlantı paylaşmanız mümkün. ContactInBio internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Hazır bloklar üzerinden oluşuturun: bio.fm

Blok tasarım odaklı bir arayüz sunan bio.fm, piyasadaki en iyi çoklu bağlantı paylaşım yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Blok tasarım yapısı sayesinde eklediğiniz bağlantıları ve diğer içerikleri dilediğiniz gibi kolayca oynatarak özelleştirilmiş bir yerleşim stili oluşturabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınız için özel butonlar ekleyebileceğiniz gibi anlık iletişim için de özel kanallar ekleyebilirsiniz. bio.fm internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Benzersiz bağlantı butonları: Lnk.Bio

Size özel tek bir bağlantı ile pek çok farklı hesap ve hizmet paylaşmanızı sağlayan Lnk.Bio üzerinden dilediğiniz kadar bağlantı paylaşabilir, bunları düzenleyebilir ve dilediğiniz gibi kaldırabilirsiniz. Lnk.Bio bağlantılarınızı 90’dan fazla sosyal medya platformu, dijital müzik platformu ve iletişim kanalı için özel olarak oluşturulmuş butonlar ile ekleyerek kendinize benzersiz bir bağlantı paylaşma sayfası oluşturabilirsiniz. Lnk.Bio internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Instagram odaklı platform: Tap Bio

Instagram odaklı bir çoklu bağlantı paylaşım platformu olan Tap Bio, özellikle Instagram üzerinden dijital pazarlama yapan kullanıcılara hitap ediyor. Tap Bio üzerinden paylaştığınız tüm bağlantılar tıpkı birer Instagram paylaşımına benziyor, böylece ziyaretçileriniz tanıdık bir arayüz ile karşılaşıyorlar. Eklediğiniz her bağlantı hakkındaki görüntüleme, oynatma ve ziyaret gibi istatistiklere anlık olarak ulaşabiliyorsunuz. Tap Bio internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

‘Hepsine hükmedecek tek bir bağlantı!’ sloganı ile yola çıkan EverLinks, en dikkat çeken Linktree alternatiflerinden biri olarak kabul ediliyor. Pek çok farklı sosyal medya platformunda bulunan hesaplarınızın bağlantılarını ekleyebileceğiniz gibi aynı zaman YouTube ve Vimeo platformlarında bulunan videoların yalnızca bağlantısını ekleyerek de video önizlemeleri oluşturabilirsiniz. Platformun en dikkat çeken özelliği ise belirli bir süre görünüp daha sonra kaybolacak bağlantılar ekleyebiliyor olmanız. EverLinks internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Anlık takip edebileceğiniz istatistikler: Campsite

Tek bir link üzerinden pek çok farklı bağlantı sunabileceğiniz Campsite, kendini ‘sosyal bio bağlantı sağlayıcınız’ olarak tanımlıyor. Oluşturacağınız sayfaya logo, arka plan resmi ve her bağlantıya özel bir renk ekleyerek dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Campsite sayfanıza eklediğiniz her bir bağlantının kendine özel istatistiklerini takip ederek, ziyaretçilerinizin hangi bağlantılara daha çok tıklamayı tercih ettiğini görebilirsiniz. Campsite internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kendi özet akışınızı oluşturun: Linkin.bio

Sosyal medya platformlarındaki hesaplarınız ve benzeri sayfaların bağlantılarını paylaşarak kendi mikro internet sitenizi oluşturabileceğiniz Linkin.bio, galeri özelliği ile dikkat çekiyor. Galeri özelliği sayesinde bağlantılarınıza dair kendi özel özet akışınızı oluşturarak dilediğiniz gibi özelleştirmeniz mümkün. Sayfanızı Shopify ile senkronize ederek, Instagram satışlarınızı anlık olarak takip ve kontrol edebilirsiniz. Linkin.bio internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm iletişim bilgilerinizi ekleyin: Taplink

Taplink üzerinden aklınıza gelen tüm bağlantıları ekleyerek dilediğiniz yerde kolayca paylaşabileceğiniz bir mikro internet sitesi oluşturabilirsiniz. Sosyal medya platformlarındaki hesaplarınız ve benzeri sayfaların bağlantılarını paylaşabileceğiniz SMS, mesajlaşma uygulaması ve sosyal medya DM gibi pek çok farklı hızlı iletişim bilgisi ekleyebilirsiniz. Paylaşım sayfanıza ödeme yöntemleri de ekleyerek burayı gerçek bir satış sitesine dönüştürmeniz mümkün. Taplink internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Bağlantı paylaşmaktan çok daha fazlası: Carrd

Carrd için bir bağlantı paylaşım sayfası demek yeterli gelmez; Carrd, başlı başına tek sayfalık bir internet sitesi oluşturmanızı sağlıyor. Web tasarım bilginiz olmasa bile platformun sunduğu sayısız şablon üzerinden kısa süre içinde benzersiz bir sayfa oluşturabilirsiniz. Sayfanıza pek çok farklı ödeme yöntemi ekleyebilir ve widget özelliği sayesinde sosyal medya platformlarındaki hesaplarınız ve benzeri sayfaların bağlantılarını paylaşabilirsiniz. Carrd internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya platformlarındaki hesaplarınızı ve benzeri sayfaları tek bir bağlantı üzerinden paylaşmanızı sağlayan Linktree nedir sorusunu yanıtladık ve Linktree benzeri alternatif hizmetleri listeleyerek kısaca öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Linktree ve alternatifleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.